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Spor Kalbimiz artık Dragao Stadyumu’nda..
Spor

Kalbimiz artık Dragao Stadyumu’nda..

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off’unda mücadele edecek A Milli Takımımız için Portekiz mesaisi artık başlıyor.. Tabii ki tüm kalplerimizle 24 Mart Perşembe günü 22.45’te Dragao Stadyumu’nda olacağız..

Yeniakit Publisher
2022-03-22 10:20:00 -
Kalbimiz artık Dragao Stadyumu’nda..


2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off’unda mücadele edecek A Milli Takımımız için Portekiz mesaisi artık başlıyor.. Tabii ki tüm kalplerimizle 24 Mart Perşembe günü 22.45’te Dragao Stadyumu’nda olacağız..

Elbette Şenol Güneş enkazı sonrası A Millilerin radikal bir kararla Alman ekolünden gelen Stefan Kuntz’u takımın başına getirmesiyle birlikte yepyeni bir milli takım ruhu ortaya çıktı.

 

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