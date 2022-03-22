Kalbimiz artık Dragao Stadyumu’nda..
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off’unda mücadele edecek A Milli Takımımız için Portekiz mesaisi artık başlıyor.. Tabii ki tüm kalplerimizle 24 Mart Perşembe günü 22.45’te Dragao Stadyumu’nda olacağız..
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off’unda mücadele edecek A Milli Takımımız için Portekiz mesaisi artık başlıyor.. Tabii ki tüm kalplerimizle 24 Mart Perşembe günü 22.45’te Dragao Stadyumu’nda olacağız..
Elbette Şenol Güneş enkazı sonrası A Millilerin radikal bir kararla Alman ekolünden gelen Stefan Kuntz’u takımın başına getirmesiyle birlikte yepyeni bir milli takım ruhu ortaya çıktı.
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