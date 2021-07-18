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İSLAM Kalamar yemek haram mı? Deniz ürünlerinden hangilerini yemek haram?
İSLAM

Kalamar yemek haram mı? Deniz ürünlerinden hangilerini yemek haram?

Kalamar yemek caiz mi? Çoğu kişi deniz ürünleri tüketmeden önce bu canlıları tüketmenin günah olup olmadığını araştırıyor. Peki, kalamar yemek haram mı? Kalamar yengeç ıstakoz yemek günah mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 13:04:00 -
Kalamar yemek haram mı? Deniz ürünlerinden hangilerini yemek haram?

Vatandaşlar deniz canlılarını tüketmeden önce bu ürünlerin haram olup olmadığını merak ediyor. Peki, kalamar yemek günah mı?

Kalamar yemek haram mı? Deniz ürünlerinden hangilerini yemek haram?

Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), “Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.” (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur.

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen “deniz hayvanları” ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi’, V, 35).

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu’l-Muhtac, VIII, 113,150-152.).

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