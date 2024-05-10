Kakulenin kullanım alanları çok sayıda mevcut... Hastalıklara karşı Almanlar tarafından tercih ediliyor

Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkilere sahiptir, mide ve bağırsak spazmlarını hafifletir, sindirimi düzenler.... Hintli dostlarımızın coğrafyasına özgü ve faydaları saymakla bitmeyen bu bitki sizi çok şaşırtacak. Beynin yaşlanmasını önlüyor! Kendi minik faydaları büyük: Müthiş, eşsiz detayına bayılacaksınız!

– Ağız kokusu problemlerinde işe yarar. Aktarlarda satılan kapsül şekliyle sakız gibi çiğnenebilir.

– Balık ve baklagil yemeklerinde kullanılır.

– Muhallebi gibi pek çok sütlü tatlıda, çeşni ve hoş koku vermek için kullanılır.

– Pilava eklendiğinde lezzetinin yanında pilava parlaklık vermektedir.

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– Mide bulantısında kullanılır.

– Bazı ülkelerde çay yapımında kullanılır. Bunun dışında çay ve kahvelerde farklı bir lezzet ve hoş bir koku sağlar.

– İştahsızlık çeken çocuklar için kullanılır.

– Mide ağrıları ve gaz probleminde kekikle birlikte kaynatılarak kullanılır.

– Zihni güçlendirmede,

– İdrar söktürmede,

– Akciğer ve Bronşit rahatsızlıklarında,

– Dizanteri hastalığında kullanılır.

– Hoş lezzeti ve kokusundan dolayı baharat olarak kullanılır.

– İsveç ve Finlandiya’da unlu mamüllerde kullanılır.

– Rusya, Almanya’nın kuzey bölgeleri ve İskandinav ülkelerinde kullanılır.

Çoğumuzun ismini bile duymadığı kakule bitkisinin birçok kullanım alanı olmakla birlikte daha çok koku ve lezzet vermesi için kullanıldığı görülmektedir. Siz de bu amaçla kullanabilirsiniz.