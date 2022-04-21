Kakaolu kek tarifi ıslak: Böylesini daha önce yemediniz! Efsane ıslak kek tarifi

Islak kek tarifi malzemeleri

Yok böyle ıslaklık tam bir ıslak kek tarifi için malzemeler

3 adet oda sıcaklığında büyük boy yumurta

1 su bardağından 1 iki parmak eksik sıvı yağ

1 su bardağı süt

1, 5 su bardağı şeker

1 paket kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Üzeri için;

Daha önce paylaştığım çikolata sosu tarifini yapabilirsiniz.

Veya hazır çikolata sosu kullanabilirsiniz.

Islatmak için;

1, 5 su bardağı ayırdığımız kek karışımı

1, 3 su bardağı süt

Yok böyle ıslaklık tam bir ıslak kek tarifi nasıl yapılır?

Çırpma kabına yumurta ve şekerleri alıp 5 dk. boyunca yüksek devirde çırpalım. İçine sıvıyağ, süt ve kakaoyu ekleyip el çırpıcısıyla karıştıralım. Ve bu karışımdan 1,5 su bardağı ayıralım. Kalan kek karışımına un, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek ekleyelim ve mikser ile düşük devirde karıştıralım. Yağlanıp unlanmış fırın kabına karışımı dökelim. 175 derecelik ısıtılmış fırında 25-30 dk. pişirelim. Ayırdığımız 1,5 su bardağı kek karışımına 1,5 su bardağı sütü ekleyelim karıştıralım. 3 su bardağı keki ıslatmak için karışımımız olmuş oldu. Fırından çıkardığımız kek 5 dk. dinlendikten sonra ters çevirip tekrar fırın kabına koyuyoruz. Kekin üstü altta kalmış oluyor yani. Kürdan ile delikler yapalım. 3 su bardaklık karışımımızı kekin her tarafına yayalım. Tamamen çektikten sonra keki dilimleyelim ve üzerine hazırladığımız soğumuş olan çikolata sosunu dökelim ve dolaba kaldıralım. 1 saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz.