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Kakao pirinç unu maskesi nasıl yapılır?

Cildinizin parlak, nemli ve lekesiz görünmesini istiyorsanız, bu maskeyi mutlaka denemelisiniz! Kakao maskesi nasıl yapılır? Leke giderici maskenin malzemeleri nelerdir? Kakao maskesi gerginleştirir mi? İşte detaylar...

19 Eylül 2019 Perşembe 07:39
Kakao pirinç unu maskesi nasıl yapılır?

Cildinizin parlak, nemli ve lekesiz görünmesini istiyorsanız, bu maskeyi mutlaka denemelisiniz! Kakao maskesi nasıl yapılır? Leke giderici maskenin malzemeleri nelerdir? Kakao maskesi gerginleştirir mi? İşte detaylar...

Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz harika bir maske tarifini sizler için derledik. Kakao cildinizin gerilmesi, nemlenmesi ve parlaması için oldukça etkili bir ürün. Bunun yanı sıra pirinç unu ile yapılan maskelerin cildi mermer gibi yaptığını bilmeyen de kalmadı...

Maskenin içeriğinde bulunan malzemeler sayesinde cildiniz sıkılaşacak ve nem kazanacak. Doğal bir ışıltı katan bu maske, aynı zamanda her cilt için uygulanabiliyor.

Kakao maskesi için gereken malzemeler

  • 6 yemek kaşığı ılık süt
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı pirinç unu
  • 3 damla portakal ya da argan yağı

Bütün malzemeleri karıştırıp macun haline getirin.

Öncesinde cildinize peeling yaparak gözeneklerinizi açmanızda fayda var. Fakat zorunlu bir durum değil.

Yüzünüze sürdüğünüz maskeyi bir pamuk yardımıyla temizleyin. 

Ardından bir dilim soğuk salatalığı cildinizde gezdirin.

Haftada 2 kere yapmanız yeterli olacaktır. 2.haftanın sonunda cildinizdeki değişimleri göreceksiniz.

Kakao maskesinin yararları

- Cildi nemlendirir, parlaklık verir.

- Kırışıklıkları azaltır ve gerginlik verir.

- Ciltteki kolajen üretimini tetikler ve artırır.

- Cilt lekelerini ortadan kaldırır ve renk eşitliği sağlar.

- Cilde gerginlik kazandırır.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 07:39
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