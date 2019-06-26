Kahveyle bakım yapmanın püf noktaları

Kahve telvesiyle yapılan maske, ciltteki gözenekleri açar ve altındaki yağlanmayı durdurur. Fazla yağı alarak kendi içinde barındırdığı çok az yağ ile de dengeyi korur.

Neye göre ve nasıl uygulamalıyız?

Kahve telvesi sade olarak yapıldığında her cilt tipi uygulayabilir.

Eğer cildiniz çok yağlı ise; cildinizi nemlendireceğiniz birkaç damla yağ ilave etmenizde fayda var. Bazı ciltlere kahvenin kendi yağı yetmeyebilir.

Cildiniz çok yağlı değilse, birkaç kaşık ılık sütü karıştırarak yaptığınızda, cildinize ekstra nem ve vitamin katmış olacaksınız.

Siyah noktaların varlığından şikayetçiyseniz; ovalayarak, kahveyi cildinize yedirebilir ve maskenize peeling etkisi katabilirsiniz.

Gerginlik ve botoks etkisi olsun isterseniz; kakao maskesindeki etkiyi meydana getirmek için, bir miktar kakao ekleyebilirsiniz.

Aynı şekilde bütün vücuda ve kakao ile uygulandığında selülitlerinizi giderecektir.

Tüylerinizden arınmak istiyorsanız ya da azalmasını istiyorsanız, maskenin içine karbonat katarak sürenizde hiçbir zarar yoktur. Çok eskiden gelen bu yöntem hala ieşe yarıyor..

Kahve maskesi nasıl yapılır?

Cildinizin temiz olmasına özen gösterin. Öncelikle soğuk suyla bir kere yıkayın. Ardından ''klasik bir türk kahvesi'' demler gibi kahvenizi demleyin ve soğutun. Fakat şekersiz!..

Ardından cilt tipinize göre bir karışım yaparak, yumuşak hareketlerle sürün.

15 - 20 dakika sonra, kahve kuruduğunda, durulayabilirsiniz.

Ardından ''salatalık suyunun ciltteki etkisini'' bilmeyen kalmadığı için, yüzünüze bir dilim de olsa -gözleriniz dahil- soğuk salatalık sürmenizi tavsiye ederim.

Göz altına salatalık uygulamak çok klasikleşmiş olabilir fakat çok yararlıdır. Bu nedenle maske esnasında salatalıkları gözlerinize uygulayabilirsiniz.

Kırışıklık ve kararma gibi gözde oluşan sorunlar için maske şeklinde uygulamalısınız.