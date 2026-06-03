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Dünya Düşmanlıkları bitmek tükenmek bilmiyor! Ezanı susturmak istiyorlar
Dünya

Düşmanlıkları bitmek tükenmek bilmiyor! Ezanı susturmak istiyorlar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Düşmanlıkları bitmek tükenmek bilmiyor! Ezanı susturmak istiyorlar

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında camilerden yükselen ezan sesini hedef alan yasa tasarısını yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlar ve Meclis’e sunulan düzenleme, Filistinlilere yönelik dini baskının yeni aşaması olarak değerlendiriliyor.

İsrail siyasetinin en tartışmalı isimlerinden Itamar Ben-Gvir, bu kez doğrudan ezanı hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda camilerden yükselen ezan sesini “rahatsız edici” olarak niteleyen Ben-Gvir, bu durumu değiştireceğini söyledi.

Açık şekilde ezanı susturmayı amaçlayan mesajında, “Camilerden gelen gürültüyü keserim” ifadesini kullanan Ben-Gvir, Filistin halkının dini yaşamına yönelik baskıcı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail’in aşırı sağcı bakanının bu çıkışı, bölgede zaten yüksek seyreden dini ve siyasi gerilimi daha da artırdı.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Filistin'deki camilerden gelen ezan sesini susturmayı hedefleyen yasa tasarısını gündeme getirdi.

"Camilerden gelen ezan sesinin rahatsız edici olduğunu" iddia eden Ben-Gvir, ezana karşı girişimine yönelik "Camilerden gelen gürültüyü keserim." ifadelerini kullandı.

Filistin'e ve dini değerlerine karşı saldırganlığıyla bilinen Ben-Gvir, ezan sesinin duyulduğu videodaki konuşmasında, "Bu durumu değiştireceğim." dedi.

İsrail’in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, ülke genelinde ezan seslerinin kısılmasıyla alakalı yasa tasarısını İsrail Meclisine sunmuştu.

Tasarı, 31 Mayıs Pazar komisyondan geçerek görüşülmek üzere İsrail Meclisine gönderilmişti. Camilere izin alınmadan ses sistemi kurulmasını veya çalıştırılmasını engelleyen tasarıya göre, bu yasağa uymayanlar 50 bin şekel (yaklaşık 17 bin 500 dolar) para cezasına çarptırılacak.

İzinlerin, "gürültünün" şiddetine ve caminin yerleşim alanlarına yakınlığına göre verilmesi öngörülüyor.

Ben-Gvir, 2024’te ezan sesini kısmak için polise camilerde hoparlörlere el koyma ve gürültü nedeniyle para cezası uygulama talimatı vermiş, bu karar tepki çekmişti.

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