Başkan Erdoğan, Ermenistan lideri Paşinyan ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Paşinyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.
Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar için gayret gösterdiğine işaret eden Erdoğan, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı.
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin sokakları karıştırmasına izin vermeyeceğiz! İstanbul, Türk ve Müslüman kalacak
{relation id:2005120 slug:'son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinin-ardindan-aciklamalarda-bulunuyor'}
{relation id:2005120 slug:'son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisinin-ardindan-aciklamalarda-bulunuyor'}