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Ferah cilt, temiz gözenekler | Salatalık suyunun cilde kattığı neme inanamayacaksınız

Salatalığın azımsanmayacak kadar çok faydası mevcut. Büyük çoğunluğu sudan oluşan salatalığı cildinize uyguladığınızda anında etkisini cilde veriyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:39
Ferah cilt, temiz gözenekler | Salatalık suyunun cilde kattığı neme inanamayacaksınız

Antioksidan içeriği sayesinde ciltteki lekeleri yok eden ve vitamin takviyesi yapan salatalık suyu, içildiğinde de bolca etki sağlıyor. Cildin yaşlanmasını ve kırışmasını önlüyor. Derinin üzerinde hyaluronik asit etkisi yapar. Canlılık ve temizlik yaparken, sebum oluşumunu engeller. Dolayısıyla gözenekler temizlenirken, siyah nokta oluşumu engellenmiş olur.

Aynı zamanda antibakteriyel olduğu için sivilce ve arpacık gibi oluşumları engeller. Bu fayda deposu sebzenin suyu ile yapılacak maskenin tarifi;

Malzemeler

  • 1 salatalık
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 salatalık suyu

salatalık suyuyla tonik ve maske

Yapılışı

Cildinizi ılık suyla yıkadıktan ya da peeling tarzı bir bakım yaptıktan sonra uygulayabilirsiniz. 

Temiz cilde balı ince tabaka olacak şekilde sürün. Üzerine incecik kesilmiş salatalıkları yerleştirin. 

Yarım saat boyunca cildinizde bekletin. Eğer imkanınız var ise, boyun ve dekolteye de bu uygulamanın devam ettirilmesi en sağlıklısı olacaktır. 

Gözlerinize, salatalık suyuna batırılmış pamukları yerleştirin.

Beklemenin sonunda, salatalıkları ovalayarak cildinizden çıkarın. 

Salatalık suyuna pamukları batırıp cildinizi baldan arındırın.

2 dakika arayla soğuk salatalık suyunu cildinize 4 kere uygulayın. Gözleriniz, saç dipleriniz ve boyun bölgenize de masaj yaparak uzun uzun cildinizi arındırın.

İsterseniz durulayabilirsiniz. Eğer başka maskeler uygulamak isterseniz, doğal yollarla hazırlanan maskeler ya da direkt olarak doğal ürünleri cildinize ara sıra uygulamanız daha sağlıklı olacaktır. En büyük etkileri doğal ürünlerden elde edeceğinizi unutmayın.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:39
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