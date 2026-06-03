Rusya ve Ermenistan arasında gerilim! Kısıtlama kararı aldılar

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli bazı tarım ürünlerine yönelik yeni bir ithalat kısıtlamasının yürürlüğe gireceği bildirildi. Açıklamaya göre, çekirdekli bitkiler, patlıcan, patates ve kuru meyve ürünleri 3 Haziran’dan itibaren geçici olarak Rusya pazarına alınmayacak.

Kararın sadece doğrudan ithalatı değil, bu ürünlerin Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine transit geçişini de kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, kararın, söz konusu üreticilerin denetiminin yetersiz seviyede kalması nedeniyle alındığına işaret edilerek ithalatı kısıtlanan ürünlerin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine transit geçişine de izin verilmeyeceği kaydedildi.

RUS VE ERMENİ YETKİLİLERİN KARŞILIKLI ELEŞTİREL AÇIKLAMALARI DİKKATİ ÇEKİYOR

Rusya, son dönemde Ermenistan’dan sebze, meyve, balık ürünleri ve çiçek ithalatına da kısıtlamalar uygulamaya başlamıştı. Rus ve Ermeni yetkililerin karşılıklı eleştirel açıklamaları ise dikkati çekiyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için AEB standartlarının geçerli olmayacağını söylemişti.