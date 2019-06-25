0553 313 94 23

Kakao maskesinin faydaları ve yapımı | Sonuca inanamayacaksınız!

Kakaonun yararlarını birde cildinize sürerek keşfedin. Kan dolaşımını tetikleyip, botoks etkisi yapan bu maskeye hayran kalacaksınız.

25 Haziran 2019 Salı 13:18
Kakao maskesinin faydaları ve yapımı | Sonuca inanamayacaksınız!

Kakao tek başına tüketildiğinde oldukça faydalı bir gıdadır. Aynı zamanda cilde uygulandığında da faydalarını görmeniz mümkün. Zaten kakaonun faydaları saymakla bitmiyor.. 

Kakao cilde uygulandığında;

- Cildi nemlendirir, parlaklık verir.

- Kırışıklıkları azaltır ve gerginlik verir.

- Ciltteki kolajen üretimini tetikler ve artırır.

- Cilt lekelerini ortadan kaldırır ve renk eşitliği sağlar.

- Cilde gerginlik kazandırır.

Kakao maskesi için gereken malzemeler

  • 6 yemek kaşığı ılık süt
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı pirinç unu
  • 3 damla portakal ya da argan yağı

Bütün malzemeleri karıştırıp macun haline getirin.

Öncesinde cildinize peeling yaparak gözeneklerinizi açmanızda fayda var. Fakat zorunlu bir durum değil.

Yüzünüze sürdüğünüz maskeyi bir pamuk yardımıyla temizleyin. 

Ardından bir dilim soğuk salatalığı cildinizde gezdirin.

Haftada 2 kere yapmanız yeterli olacaktır. 2.haftanın sonunda cildinizdeki değişimleri göreceksiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni askerlik yasası son dakika Meclis oyanlandı mı? Yeni askerlik yasası son durum
    1. Yeni askerlik yasası son dakika Meclis..
    2. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki..
    3. Başkan Beyoğlu’ndan genç karatecilere..
    4. Otomobil Tır’a çarptı: 2 yaralı
    5. İskele sahiline onlarca çöp kutusu..
    6. 2,5 aydır kayıp
    7. "ABD'nin vurulan İHA'sı İran hava..
    8. Eyüpsultan’da “5 Yılımızı Birlikte..
    9. Ünal Karaman’dan tam gün mesai
    10. Yeşilyurt’ta 25. Kültür, Kiraz ve Spor..
    11. Sınavda tam puan alan öğrencilerden..
    12. Kendi motosikleti gibi binip çaldı
    13. Yavuzeli’nde sinek istilası
    14. Elazığ’da " Yenidoğan Canlandırma"..
    15. Quick Sigorta'ya Avrupa'dan ödül
    16. Kalp yetmezliği bulunan Elif Nur,..
    17. Gaziantep’te başarılı öğrencileri..
    18. MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli,..
    19. Almanya’da 2030’a kadar 7 bin şarj..
    20. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı