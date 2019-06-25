Kakao maskesinin faydaları ve yapımı | Sonuca inanamayacaksınız! Kakaonun yararlarını birde cildinize sürerek keşfedin. Kan dolaşımını tetikleyip, botoks etkisi yapan bu maskeye hayran kalacaksınız.

Kakao tek başına tüketildiğinde oldukça faydalı bir gıdadır. Aynı zamanda cilde uygulandığında da faydalarını görmeniz mümkün. Zaten kakaonun faydaları saymakla bitmiyor.. Kakao cilde uygulandığında; - Cildi nemlendirir, parlaklık verir. - Kırışıklıkları azaltır ve gerginlik verir. - Ciltteki kolajen üretimini tetikler ve artırır. - Cilt lekelerini ortadan kaldırır ve renk eşitliği sağlar. - Cilde gerginlik kazandırır. Kakao maskesi için gereken malzemeler 6 yemek kaşığı ılık süt

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı pirinç unu

3 damla portakal ya da argan yağı Bütün malzemeleri karıştırıp macun haline getirin. Öncesinde cildinize peeling yaparak gözeneklerinizi açmanızda fayda var. Fakat zorunlu bir durum değil. Yüzünüze sürdüğünüz maskeyi bir pamuk yardımıyla temizleyin. Ardından bir dilim soğuk salatalığı cildinizde gezdirin. Haftada 2 kere yapmanız yeterli olacaktır. 2.haftanın sonunda cildinizdeki değişimleri göreceksiniz.

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