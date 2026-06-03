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Aktüel Tatil planı yapanlar dikkat! Bu bölge tam 3 ay kapalı
Aktüel

Tatil planı yapanlar dikkat! Bu bölge tam 3 ay kapalı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tatil planı yapanlar dikkat! Bu bölge tam 3 ay kapalı

Kazdağları Milli Parkı’nın Edremit Körfezi’ne bakan bölümünde 15 Haziran’dan 30 Eylül’e kadar giriş kısıtlaması uygulanacak. Tatil ve doğa gezisi planı yapanları ilgilendiren kararla, yangın riski sebebiyle yaklaşık 19 bin hektarlık alan 3 ay boyunca kapalı olacak.

Yaz aylarında Kazdağları’na gitmeyi planlayanlar için önemli bir kısıtlama kararı alındı. Balıkesir ve Çanakkale il sınırları boyunca uzanan Kazdağları Milli Parkı’nın Edremit Körfezi’ne bakan bölümüne girişlerin 15 Haziran’dan 30 Eylül’e kadar kısıtlanacağı bildirildi.

 

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 2026/1 sayılı kararı doğrultusunda, yaz döneminde oluşabilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Kazdağları Milli Parkı'na giriş kısıtlamasına gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

 

Alınan tedbirler kapsamında, milli park sınırları içindeki belirli koruma ve gezi alanları dışındaki tüm güzergahlar ve mevkilerin 15 Haziran'dan itibaren halkın girişine kapatılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"Yasak kararı, Kazdağı Göknarı Tabiat Koruma Alanı başta olmak üzere Beypınarı, Düden, Kirsealan, Tavşanoynağı, Çamlıbel, Tahtakuşlar, Akyer, Güre Kavurmacılar ve Zığındere mevkileri dahil yaklaşık 19 bin hektarlık geniş bir ormanlık sahayı kapsıyor."

 

Bazı alanlar yasaktan muaf tutulacak

Milli Park bünyesindeki koruma ve yangın tedbirleri dışındaki sosyal alanların ise ziyarete açık kalacağının bildirildiği açıklamada, "Buna göre, Kazdağları Milli Parkı içerisindeki Yayla Çadırlı Karavanlı Kamp Alanı, Hasanboğuldu Günübirlik Kullanım Alanı, Pınarbaşı Günübirlik Kullanım Alanı ve Cam Seyir Terası, alınan bu yasak kararından muaf tutularak vatandaşların kullanımına açık kalmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

 

Yetkililer, yangın riskine karşı alınan bu tedbirlere vatandaşların hassasiyetle uyması ve belirlenen alanlar dışındaki ormanlık sahalara kesinlikle girmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

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