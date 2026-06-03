İsrail'i eleştirenler o ülkeye giremiyor!

ABD’nin tanınmış siyasi yorumcularından Cenk Uygur ile yayıncı Hasan Piker, Terörist İsrail'e yönelik eleştirileri sebebiyle İngiltere’ye girişlerinin engellendiğini açıkladı.

The Young Turks (TYT) adlı medya platformunun kurucusu olan Uygur, Londra’da düzenlenecek SXSW London festivaline katılmak ve Oxford’da bir konuşma yapmak üzere İngiltere’ye gitmeye hazırlanırken ülkeye alınmayacağını öğrendiğini açıkladı.

X hesabından paylaşımlar yapan Uygur, İngiliz makamlarının kendisini “kamu düzeni açısından ciddi risk” olarak değerlendirdiğini söyledi.

Uygur, kararın doğrudan İsrail’e yönelik eleştirileriyle ilgili olduğunu savundu.

“İngiliz hükümeti beni İsrail’i eleştirdiğim için yasaklıyor” diyen Uygur, İngiltere’nin kendisini İngiltere hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle değil, ABD’de İsrail ve Gazze konusunda dile getirdiği görüşler nedeniyle ülkeye almadığını belirtti.

Kararı “Kafkaesk” olarak nitelendiren Uygur, İngiliz makamlarının İsrail’in ABD siyaseti üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarını antisemitik olarak değerlendirdiğini, kendisinin ise bunların siyasi eleştiriler ve olgusal değerlendirmeler olduğunu düşündüğünü söyledi.

Uygur, “Artık özgür müyüz? Kendi hükümetlerimiz başka bir ülke adına kendi vatandaşlarını baskı altına alıyor” ifadelerini kullandı.

Hasan Piker’in de vizesi iptal edildi

Uygur’un açıklamalarından kısa süre sonra Hasan Piker de İngiltere’ye girişinin engellendiğini duyurdu.

Twitch ve YouTube yayınlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Piker, canlı yayında yaptığı açıklamada İngiltere vizesinin iptal edildiğini söyledi.

“Londra’ya gitmeye hazırlanıyorduk. Vizemin iptal edildiğini yeni öğrendik” diyen Piker, kararın İsrail’e yönelik eleştirileriyle bağlantılı olduğunu düşündüğünü belirtti.

The Times: İsrail ve Yahudilerle ilgili açıklamaları etkili oldu

İngiliz gazetesi The Times’ın haberine göre karar, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood tarafından alındı.

Gazete, Uygur’un ülkeye girişinin “kamu yararına uygun olmadığı” değerlendirmesiyle engellendiğini yazdı.

Haberde, kararın gerekçeleri arasında Uygur’un 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısından sonra yaptığı açıklamaların bulunduğu belirtildi.

The Times, İngiliz makamlarının özellikle İsrail’in ABD siyaseti üzerindeki etkisine ilişkin açıklamaları ve İsrail lobisine yönelik eleştirileri dosyaya dahil ettiğini aktardı.

Gazeteye göre İngiliz yetkililer, bu tür söylemlerin antisemitizmi artırabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Gazze savaşı sonrası yükselen baskı tartışmaları

Karar, Batı ülkelerinde Gazze'deki soykırım ile ilgili tartışmaların ifade özgürlüğü boyutunu yeniden gündeme getirdi.

Özellikle ABD ve Avrupa’da İsrail’e yönelik eleştiriler nedeniyle akademisyenler, aktivistler, öğrenciler ve medya mensupları hakkında açılan soruşturmalar son iki yılda yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Uygur ve Piker’in destekçileri, iki ismin şiddet çağrısı yapmadığını ve kararın siyasi görüşleri nedeniyle alındığını savunurken, kararı destekleyenler ise İsrail ve Yahudilerle ilgili bazı açıklamalarının nefret söylemi sınırına yaklaştığını öne sürüyor.