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Dünya İtalya'daki korkunç olayda flaş gelişme
Dünya

İtalya'daki korkunç olayda flaş gelişme

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İtalya'daki korkunç olayda flaş gelişme

İtalya'da yanmış bir araçta 4 göçmenin cesedinin bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda 4 kişinin, Pakistanlı tarım işçisi göçmen olduğu; gözaltına alınanların da Pakistan vatandaşı olduğu belirtildi.

İtalya'nın güneyindeki Cosenza kenti yakınlarında dün yanmış bir araçta cesetleri bulunan 4 kişinin tarım işçisi göçmen olduğu ve olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, dün Cosenza vilayetine bağlı Amendolara yakınlarından geçen 106 numaralı kara yolunda bir benzin istasyonunda park halinde yanmış şekilde bulunan araçtan 4 kişinin cesedi çıkarıldı.

Yapılan ilk incelemeler doğrultusunda 4 kişinin, Pakistanlı tarım işçisi göçmen olduğu ve olayın bir kaza sonucu yaşanmadığı basına yansıdı.

Olay yerinde incelenen güvenlik kameralarının görüntülerine göre, aracı ateşe verdiği belirlenen 2 şüpheli takip edilerek dün akşam gözaltına alındı.

 

Gözaltına alınanların da Pakistan vatandaşı olduğu belirtildi.

Castrovillari Savcısı Alessandro D'Alessio'nun, bu kişiler hakkında "nitelikli kasten çoklu cinayet" suçlamaları çerçevesinde soruşturmayı yürüttüğü kaydedildi.

Olay anına ilişkin basına yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde de aracı ateşe veren 2 kişinin, içindekilerin çıkmasına da engel olduğu görüldü.

Bu arada, "TGR Calabria" kanalına konuşan, olaydan kurtulan bir göçmen ise araçtan son anda camı kırarak çıkabildiğini belirterek, gözaltına alınan 2 kişinin kendilerini daha fazla çalışmaları için tehdit ettiğini ve ödemelerini yapmadığını söyledi.

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