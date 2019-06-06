Göz altı morluklarına son! Bu maske kararmaları yok edecek

Göz altı morlukları sık rastladığımız bir durum. Bu problemi yaşamamak için sürekli göz altlarımızı, özellikle yaz aylarında, korumamız gerekir. Güneşlenirken gözlük ya da koruyucu bir kremle göz altlarının fazla yanmamasını sağlayabilirsiniz.

Çok hassas olan bu bölgenin derisi de ince olduğu için, fazla kimyasal kullanmadan her gün uygulayabileceğiniz bir maske uygulamalısınız. Örneğin cildinizi dinlendirip doğal ürünler kullanmak gibi..

Her gün gönül rahatlığıyla uygulayabileceğiniz göz altı morlukları için hazırlanan maske;

Malzemeler

1 tatlı kaşığı patates suyu

1 tatlı kaşığı salatalık suyu

pamuk ya da gazlı bez

Yapılışı

Patates ve salatalık suyunu karıştırarak gözlerinizin altı kapanacak şekilde, maske olarak uygulayın.

15 - 20 dakika kadar bekletin. Ardından durulayın.

Patates; antioksidan ve C vitamini açısından zengin olduğu için, göz altındaki morarmaların rengini açar.

Salatalık ise; gözler için yıllardır gelenek haline gelmiş bir bakım ürünüdür. Göz çevresindeki kırışıklık, morarma ve halkalanma gibi sorunları derine nüfuz ederek gidermeye yardımcıdır.

Cildinize de gönül rahatlığıyla uygulayabileceğiniz bu iki sebze, mikrop kırmaya da yardımcıdır. Bazen cildinizi nemlendirmek için bu tür sebze ve meyveleri kullanmak faydalı olacakır.

Sağlıcakla kalın..