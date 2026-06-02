Görüntüler gündem oldu! Ekrem'in yolsuzluk davaları parodi konusu oldu

Ekrem İmamoğlu’nu savunan bazı kesimler bu görüntüleri “adalet tiyatrosu” diye nitelendirirken, kamuoyu vicdanı süreçlerin yıllardır süren yolsuzluk iddialarının hesabını sorması olarak görüyor. Silivri’deki duruşmalarda jandarma eşliğinde görüntülenen İmamoğlu’nun dosyaları, İBB’de halkın cebinden milyonlarca liranın nereye gittiği sorusunu hâlâ cevap bekliyor. Muhalefetin “siyasi dava” diye yıpratma çabalarına rağmen yargı, deliller ışığında adım adım ilerliyor.

Toplumda adalet duygusunun güçlendiği bu dönemde, İmamoğlu’nun duruşmalarının parodi malzemesi yapılması, “artık kaçış yok” mesajını bir kez daha net biçimde ortaya koydu.

Halk, yıllarca İstanbul’u yönetme iddiasıyla ortaya çıkan ancak yolsuzluk iddialarıyla anılan bu zihniyetin hesap vermesini istiyor. Adaletin tecelli edeceği günler yaklaştıkça, parodiler de hukuki gerçekliğin bir yansıması olarak gündeme oturmaya devam ediyor.