Hürmüz'de gerilim tırmanıyor! Petrol tankerini vurdular

Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde kriz derinleşirken, bu kez doğrudan deniz trafiğini hedef alan yeni bir müdahale gündeme geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Hark Adası istikametine doğru seyreden Botsvana bandıralı bir petrol tankerine müdahale edildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, “M/T Lexie” isimli tanker uluslararası sularda ilerlerken ABD güçleri tarafından durdurulmak istendi. Ancak gemide bulunan mürettebatın verilen talimatlara uymadığı ve yapılan uyarıları dikkate almadığı öne sürüldü.

ABD’DEN “ABLUKA TEDBİRİ” AÇIKLAMASI

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD güçleri tarafından durdurulan yüksüz petrol tankerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, uluslararası sularda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na doğru seyreden Botsvana bandıralı "M/T Lexie" petrol tankerine "abluka tedbirlerinin" uygulandığı belirtildi.

Söz konusu tankerde bulunan mürettebatın ABD güçlerinin talimatlarına uymadığı ve uyarıları görmezden geldiği kaydedilen açıklamada, tankerin makine dairesine ateşlenen füzeyle geminin etkisiz hale getirildiği ve İran'a ulaşmasının engellendiği ifade edildi.