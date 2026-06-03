  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sen misin CHP mitingine katılmayan! CHP’li başkandan muhtarlara tehdit Trump’ın Ankara planı ortaya çıktı? Bakan Fidan’dan kritik açıklama Operasyon çocukları mercek altında! Dijital spekülatörlerin tuzağına dikkat Siyonistlerle el sıkıştılar! Arnavutluk'tan vicdanları yaralayan anlaşma Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! Müslim Sarı'dan önemli açıklamalar 21 ilde dev operasyon! Onlarca gözaltı var Yunanistan muhalefetinde çatlak! Sol Parti’nin balonu söndü İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali Karadeniz'de Türkiye'ye gelen gemi vurulmuştu! Rusya'dan sıcak açıklama Bakan Gürlek ve Çiftçi'den Bahçeli'ye ziyaret! Konu: Milli meseleler!
Dünya Hürmüz'de gerilim tırmanıyor! Petrol tankerini vurdular
Dünya

Hürmüz'de gerilim tırmanıyor! Petrol tankerini vurdular

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hürmüz'de gerilim tırmanıyor! Petrol tankerini vurdular

Basra Körfezi’nde tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran limanına doğru ilerlediği belirtilen yüksüz bir petrol tankerinin füze ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olay, Hürmüz hattında askeri gerilimin artık çok daha sert bir aşamaya geçtiğine işaret etti.

Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresinde kriz derinleşirken, bu kez doğrudan deniz trafiğini hedef alan yeni bir müdahale gündeme geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Hark Adası istikametine doğru seyreden Botsvana bandıralı bir petrol tankerine müdahale edildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, “M/T Lexie” isimli tanker uluslararası sularda ilerlerken ABD güçleri tarafından durdurulmak istendi. Ancak gemide bulunan mürettebatın verilen talimatlara uymadığı ve yapılan uyarıları dikkate almadığı öne sürüldü.

ABD’DEN “ABLUKA TEDBİRİ” AÇIKLAMASI

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD güçleri tarafından durdurulan yüksüz petrol tankerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, uluslararası sularda Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'na doğru seyreden Botsvana bandıralı "M/T Lexie" petrol tankerine "abluka tedbirlerinin" uygulandığı belirtildi.

Söz konusu tankerde bulunan mürettebatın ABD güçlerinin talimatlarına uymadığı ve uyarıları görmezden geldiği kaydedilen açıklamada, tankerin makine dairesine ateşlenen füzeyle geminin etkisiz hale getirildiği ve İran'a ulaşmasının engellendiği ifade edildi.

İran'dan ABD'ye ateşkes suçlaması: "Hürmüz'deki abluka ihlalin kanıtı"
İran'dan ABD'ye ateşkes suçlaması: "Hürmüz'deki abluka ihlalin kanıtı"

Gündem

İran'dan ABD'ye ateşkes suçlaması: "Hürmüz'deki abluka ihlalin kanıtı"

İran ve Katar'dan Hürmüz teması
İran ve Katar'dan Hürmüz teması

Dünya

İran ve Katar'dan Hürmüz teması

İran verileri açıkladı! Hürmüz Boğazı'nın önemi bir kez daha fark edildi
İran verileri açıkladı! Hürmüz Boğazı'nın önemi bir kez daha fark edildi

Dünya

İran verileri açıkladı! Hürmüz Boğazı'nın önemi bir kez daha fark edildi

ABD’den Hürmüz çıkışı! Rubio, İran’la anlaşma için tarih işaret etti
ABD’den Hürmüz çıkışı! Rubio, İran’la anlaşma için tarih işaret etti

Dünya

ABD’den Hürmüz çıkışı! Rubio, İran’la anlaşma için tarih işaret etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23