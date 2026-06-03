3-9 Haziran BİM aktüel kataloğu! Raflarda yer alacak ürünler açıklandı

BİM’in yeni haftasında en dikkat çeken başlıkların başında mutfak ürünleri geliyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte pratik kullanım sunan kişisel blender ve ev tipi hazırlıkları kolaylaştıran stant mikser ile hamur yoğurma makinesi, alışveriş listelerinin üst sıralarına yerleşti.

Mutfakta günlük kullanımı kolaylaştıracak ürünlerin yanı sıra çelik sahan, manuel rondo, çaydanlık ve farklı pişirme ekipmanları da bu haftanın iddialı ürünleri arasında yer alıyor. BİM, bu hafta mutfak kategorisinde hem temel ihtiyaçlara hem de daha fonksiyonel kullanım arayan tüketicilere hitap eden geniş bir yelpaze sunuyor.

TEKNOLOJİ RAFINDA SOUNDBAR VE AKSESUAR HAREKETLİLİĞİ

Haftanın dikkat çeken bir diğer bölümü ise teknoloji ürünleri oldu. Özellikle evde ses deneyimini güçlendirmek isteyenler için soundbar öne çıkan ürünlerden biri olarak katalogda yer aldı.

Yaz sıcaklarının etkisini göstermesiyle birlikte küçük ve taşınabilir ürünlere olan ilginin arttığı dönemde figürlü el fanlarının da satış listesine girmesi dikkat çekti. Bu ürünlerin özellikle gençler ve çocuklar arasında yoğun talep görmesi bekleniyor.

EV DÜZENİNE YÖNELİK ÜRÜNLER DE KATALOGDA

BİM’in 3-9 Haziran haftasında yalnızca mutfak ve teknoloji değil, ev düzeni ürünleri de önemli yer tutuyor. 2 bölmeli kirli sepeti gibi günlük yaşamı kolaylaştıran ürünler, özellikle ev içi düzen ve depolama ihtiyacına yanıt vermeyi hedefliyor.

Banyo setleri, organizer çözümleri, sunum tahtaları ve ev kullanımına yönelik tamamlayıcı parçalar da bu haftaki katalogda geniş yer bulan ürün grupları arasında bulunuyor. Bu tablo, BİM’in haftalık satış stratejisinde çok kategorili ilgi oluşturmaya devam ettiğini gösteriyor.

HAFTANIN KATALOĞUNDA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ VAR

3-9 Haziran döneminde satışa çıkacak ürünler incelendiğinde, mutfak ekipmanlarından elektronik ürünlere, ev tekstilinden düzenleyici aksesuarlara kadar geniş bir ürün seçkisinin hazırlandığı görülüyor.

Özellikle kampanyalı fiyatlarla satışa sunulan küçük ev aletleri ve kullanışlı ev ürünlerinin, mağazalarda ilk günlerden itibaren yoğun ilgi görmesi bekleniyor. BİM’in yeni haftasında rafların en hareketli bölümlerinin mutfak, teknoloji ve ev yaşam ürünleri olması öngörülüyor.

BİM 3 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Karavan 4.10 metre - 399.000 TL

7 KG çamaşır makinesi - 14.900 TL

Ev tipi taşınabilir buzdolabı - 9.900 TL

5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Kumtel Ayaklı Vantilatör 1.150 TL

Kumtel Kule Tipi Vantilatör 1.590 TL

Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.790 TL

Fakir Kişisel Blender 1.290 TL

Fakir Stand Mikser / Hamur Yoğurma Makinesi 4.449 TL

Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL

Fakir Cam Çay Makinesi 2.490 TL

El Feneri 499 TL

Mantar Masa Lambası 399 TL

Fakir Torbasız Hız Ayarlı Elektrikli Süpürge 3.090 TL

Polosmart Akım Korumalı Priz 499 TL

Forever Figürlü El Fanları 299 TL

Forever Pilli Mini El Fanı 149 TL

Trax Masaüstü Fan 449 TL

Altus Vücut Tartısı 449 TL

5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

LG 65" 4K UDR10 Nanocell Tv 39.900 TL

LG 55' 4K UHD Webos Smart Tv 29.990 TL

TCL 55' 4K Qled Hdr Google Tv 23.900 TL

Dijitsu 65' 4K Ultra HD Qled Google Tv 23.900 TL

LG S30A Soundbar 5.490 TL

TCL Tab 7 L Çocuk Tableti 1.999 TL

5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

LEGO City McLaren Yarış Arabalı F1 Sürücüsü 479 TL

60400 Lego City Go-Kartlar ve Yarış Sürücüleri 479 TL

60455 Lego City Polis Motosikleti Takibi 399 TL

60411 Lego City İtfaiye Kurtarma Helikopteri 479 TL

11039 Lego Classic Yaratıcı Yiyecek Arkadaşları 449 TL

31173 Lego Creator 3'ü 1 Arada Vahşi Hayvanlar: Tropikal Tukan Kuşu 619 TL

Akülü Chevrolet Camaro 17.500 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 299 TL

Ahşap Masa Maçı Oyunu 679 TL

Manyetik Oyuncak 449 TL

Dinozor Pop-İt Oyuncağı 279 TL

5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Çift Kişilik Nevresim Takımı 1.549 TL

Kadın Kot Bol Pantolon 419 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 499 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 499 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 249 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 359 TL

El Havlusu 109 TL

Yüz Havlusu 169 TL

Ayak Havlusu 179 TL

Ponponlu Koltuk Örtüsü 269 TL

Tek Kişilik Nevresim Takımı 709 TL

Müslin Yatak Örtüsü 849 TL

Runner 299 TL

Blackout Süet Fon Perde 499 TL

Pvc Masa Örtüsü 159 TL

Bambu Banyo Paspası 399 TL

Kadın / Erkek Kot Pantolon 429 TL

5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Joseph Joseph 2 Bölmeli Kirli Sepeti 4.990 TL

Joseph Joseph Standlı Kesme Tahtası Seti 3'lü 1.190 TL

Henckels Bıçak Seti 3'lü 449 TL

Benante Gold Kulplu Desenli Kupa 199 TL

Glass in love Gravürlü Cam Çay Fincan Seti 4'lü 299 TL

Glass in love Gravürlü Cam Kahve Fincan Seti 4'lü 189 TL

Glass in love Gravürlü Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 199 TL

Glass in love Gravürlü Cam Tatlı Kasesi 6'lı 219 TL

Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı 219 TL

Colorina Rimli Desenli Sunum Tepsisi 89 TL

Colorina Renkli Ayaklı Servis Kasesi 239 TL

Lav Defne Saklama Kabı 45 TL

Kağıt Kek / Sufle Kabı 10'lu 35 TL

Glass in love Standlı Yağlık / Tuzluk Biberllik Seti 4'lü 379 TL

17 Parça Saklama Kabı Seti 179 TL

English Home Organizer Sepet 119 TL

Benante Desenli Bambu Kesme / Sunum Tahtası 369 TL

5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

English Home 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.290 TL

Güral Porselen 48 Parça Desenli Kare Yemek Takımı 6.490 TL

Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü 149 TL

Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü 129 TL

Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 429 TL

Emsan Çaydanlık 1.190 TL

Tefal Manuel Rondo 749 TL

Kare Borcam Fırın Tepsi Seti 2'li 499 TL

Paşabahçe Dantel Çay Bardağı 6'lı 179 TL

Emsan Çelik Derin Tencere 950 TL

Emsan Çelik Sahan 799 TL

Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 950 TL

Emsan Swiss Crystal Tava 849 TL

Emsan Swiss Crystal Derin Tencere 1.250 TL

Emsan Swiss Crystal Karnıyarık Tencere 1.250 TL

Emsan Swiss Crystal Sahan 750 TL

9 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Erikli Su 6x1 Litre 89 TL

Proteinocn Protein Bar 59 TL

Proteinocn Protein Tozu Çikolata Aromalı 400 gr 699 TL

Proteinocn Aromasız Kreatin 350 gr 399 TL

Proteinocn Çikolata Aromalı Mass Gainer 1,3 kg 799 TL

Proteinocn Karışık Meyve Aromalı Pre-Workout 250 gr 299 TL

Keyifçe Kavrulmuş Kaju 300 gr 199 TL

Star Krak Patlamış Mısır 2x75 gr 37 TL

Cipso Tube Patates Cipsi 89 TL

Çerezza Mısır Çerezi 117 gr 45 TL

Protein & Kuruyemiş Bar Paketi Züber 99 TL

Züber Nohut Cips Çeşitleri Maç Paketi 139 TL

Züber Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 42 gr 124,50 TL

Züber Fındıklı Sütlü Çikolata 42 gr 109 TL

Züber Sütlü Çikolata 42 gr 89 TL

Çizmeci Brittle Max Sütlü Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Gofret 26 gr 29 TL

Bonart Kakao Kremalı Oyuncaklı Yumurta 3x20 gr 59 TL

Emsal Tuzlu Yer Fıstığı 1000 gr 199 TL

Ülker Sweet Chili Aromalı Kraker 160 gr 53 TL

9 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Familia Tuvalet Kağıdı 48'li 375 TL

Familia Kağıt Havlu 16'lı 225 TL

Peros Toz Deterjan 389 TL

Queen Desenli Peçete 19,50 TL

Molped Günlük Ped Yoğun Koruma 89 TL

Sleepy Sensitive Islak Havlu 4x70’li 89 TL

Molfix Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 489 TL

Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 119 TL

Blade 2’li Deodorant 2x150 ml 189 TL

Gillette Blue 3 Hybrid Tıraş Bıçağı Erkek 175 TL

9 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Atıştır Çubuk Kraker 40 gr 3,50 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 gr 269 TL

Torku Premio Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi XL 176 gr 45 TL

Torku Karamelce Karamelli Kremalı Bisküvi XL 176 gr 45 TL

Torku Antep Fıstıklı ve Sütlü Kremalı Gofret 142 gr 59 TL

Torku Tatkrak Peynirli Kraker 3x60 gr 29,50 TL

Torku Tam Kremalım Kakao Kremalı Bisküvi 249 gr 44 TL

Torku Sütlü ve Fındık Kremalı Fındık Parçacıklı Gofret 30 gr 10 TL

Torku Favorimo Meyveli Kek 35 gr 7,50 TL

Torku Gala Çikolata Kaplamalı Çikolata Soslu Kek 45 gr 17,50 TL

Torku Gala Çikolata Kaplamalı Orman Meyveli Kek 50 gr 17,50 TL

Torku Frambuazlı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 55 gr 29,50 TL

Sarelle Sütlü Çikolata Kaplı Orman Meyveli Dolgulu Gofret 33 gr 21 TL

Çizmeci Kaplamalı Karamel Kremalı Bisküvi Hayhay & Vanilya Kremalı Bisküvi Heyo 20 gr 5 TL

9 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Dost %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml 18,50 TL

Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 315 TL

Pınar Hindi Salam 50 gr 13,50 TL

Sultan Dana Dilimli Sucuk 350 gr 239 TL

Gedik Piliç Acılı Kebap 1000 gr 139 TL

Kajun Time Çıtır Tavuk Küpleri 700 gr 169 TL

Aytaç Dilimli Piliç Sosis 500 gr 89 TL

Aknaz Kekikli ve Zeytinli Tam Yağlı Taze Peynir 180 gr 49,50 TL

Aknaz Labne 3x180 gr 119 TL

İçim Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 359 TL

Milk Academy Tost Peyniri 1500 gr 379 TL

Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 379 TL

Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 119 TL

Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 179 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 75 TL

Kaya Çiftliği Eritme Peyniri 750 gr 259 TL

Aknaz Peynir Çeşitleri 200 gr 87 TL

Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 39,50 TL