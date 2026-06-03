3-9 Haziran BİM aktüel kataloğu! Raflarda yer alacak ürünler açıklandı
BİM’in 3-9 Haziran haftasına ait aktüel ürün kataloğu netleşti. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında kişisel blender, stant mikser ve hamur yoğurma makinesi, figürlü el fanları, soundbar, 2 bölmeli kirli sepeti ve çelik sahan yer aldı. Ev, mutfak ve elektronik kategorilerinde dikkat çeken ürünler raflara inmeye hazırlanıyor.
BİM’in yeni haftasında en dikkat çeken başlıkların başında mutfak ürünleri geliyor. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte pratik kullanım sunan kişisel blender ve ev tipi hazırlıkları kolaylaştıran stant mikser ile hamur yoğurma makinesi, alışveriş listelerinin üst sıralarına yerleşti.
Mutfakta günlük kullanımı kolaylaştıracak ürünlerin yanı sıra çelik sahan, manuel rondo, çaydanlık ve farklı pişirme ekipmanları da bu haftanın iddialı ürünleri arasında yer alıyor. BİM, bu hafta mutfak kategorisinde hem temel ihtiyaçlara hem de daha fonksiyonel kullanım arayan tüketicilere hitap eden geniş bir yelpaze sunuyor.
TEKNOLOJİ RAFINDA SOUNDBAR VE AKSESUAR HAREKETLİLİĞİ
Haftanın dikkat çeken bir diğer bölümü ise teknoloji ürünleri oldu. Özellikle evde ses deneyimini güçlendirmek isteyenler için soundbar öne çıkan ürünlerden biri olarak katalogda yer aldı.
Yaz sıcaklarının etkisini göstermesiyle birlikte küçük ve taşınabilir ürünlere olan ilginin arttığı dönemde figürlü el fanlarının da satış listesine girmesi dikkat çekti. Bu ürünlerin özellikle gençler ve çocuklar arasında yoğun talep görmesi bekleniyor.
EV DÜZENİNE YÖNELİK ÜRÜNLER DE KATALOGDA
BİM’in 3-9 Haziran haftasında yalnızca mutfak ve teknoloji değil, ev düzeni ürünleri de önemli yer tutuyor. 2 bölmeli kirli sepeti gibi günlük yaşamı kolaylaştıran ürünler, özellikle ev içi düzen ve depolama ihtiyacına yanıt vermeyi hedefliyor.
Banyo setleri, organizer çözümleri, sunum tahtaları ve ev kullanımına yönelik tamamlayıcı parçalar da bu haftaki katalogda geniş yer bulan ürün grupları arasında bulunuyor. Bu tablo, BİM’in haftalık satış stratejisinde çok kategorili ilgi oluşturmaya devam ettiğini gösteriyor.
HAFTANIN KATALOĞUNDA GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ VAR
3-9 Haziran döneminde satışa çıkacak ürünler incelendiğinde, mutfak ekipmanlarından elektronik ürünlere, ev tekstilinden düzenleyici aksesuarlara kadar geniş bir ürün seçkisinin hazırlandığı görülüyor.
Özellikle kampanyalı fiyatlarla satışa sunulan küçük ev aletleri ve kullanışlı ev ürünlerinin, mağazalarda ilk günlerden itibaren yoğun ilgi görmesi bekleniyor. BİM’in yeni haftasında rafların en hareketli bölümlerinin mutfak, teknoloji ve ev yaşam ürünleri olması öngörülüyor.
BİM 3 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Karavan 4.10 metre - 399.000 TL
7 KG çamaşır makinesi - 14.900 TL
Ev tipi taşınabilir buzdolabı - 9.900 TL
5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Ayaklı Vantilatör 1.150 TL
Kumtel Kule Tipi Vantilatör 1.590 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.790 TL
Fakir Kişisel Blender 1.290 TL
Fakir Stand Mikser / Hamur Yoğurma Makinesi 4.449 TL
Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL
Fakir Cam Çay Makinesi 2.490 TL
El Feneri 499 TL
Mantar Masa Lambası 399 TL
Fakir Torbasız Hız Ayarlı Elektrikli Süpürge 3.090 TL
Polosmart Akım Korumalı Priz 499 TL
Forever Figürlü El Fanları 299 TL
Forever Pilli Mini El Fanı 149 TL
Trax Masaüstü Fan 449 TL
Altus Vücut Tartısı 449 TL
5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU
LG 65" 4K UDR10 Nanocell Tv 39.900 TL
LG 55' 4K UHD Webos Smart Tv 29.990 TL
TCL 55' 4K Qled Hdr Google Tv 23.900 TL
Dijitsu 65' 4K Ultra HD Qled Google Tv 23.900 TL
LG S30A Soundbar 5.490 TL
TCL Tab 7 L Çocuk Tableti 1.999 TL
5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU
LEGO City McLaren Yarış Arabalı F1 Sürücüsü 479 TL
60400 Lego City Go-Kartlar ve Yarış Sürücüleri 479 TL
60455 Lego City Polis Motosikleti Takibi 399 TL
60411 Lego City İtfaiye Kurtarma Helikopteri 479 TL
11039 Lego Classic Yaratıcı Yiyecek Arkadaşları 449 TL
31173 Lego Creator 3'ü 1 Arada Vahşi Hayvanlar: Tropikal Tukan Kuşu 619 TL
Akülü Chevrolet Camaro 17.500 TL
Uzaktan Kumandalı Araba 299 TL
Ahşap Masa Maçı Oyunu 679 TL
Manyetik Oyuncak 449 TL
Dinozor Pop-İt Oyuncağı 279 TL
5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Çift Kişilik Nevresim Takımı 1.549 TL
Kadın Kot Bol Pantolon 419 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 499 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 499 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 249 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 359 TL
El Havlusu 109 TL
Yüz Havlusu 169 TL
Ayak Havlusu 179 TL
Ponponlu Koltuk Örtüsü 269 TL
Tek Kişilik Nevresim Takımı 709 TL
Müslin Yatak Örtüsü 849 TL
Runner 299 TL
Blackout Süet Fon Perde 499 TL
Pvc Masa Örtüsü 159 TL
Bambu Banyo Paspası 399 TL
Kadın / Erkek Kot Pantolon 429 TL
5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Joseph Joseph 2 Bölmeli Kirli Sepeti 4.990 TL
Joseph Joseph Standlı Kesme Tahtası Seti 3'lü 1.190 TL
Henckels Bıçak Seti 3'lü 449 TL
Benante Gold Kulplu Desenli Kupa 199 TL
Glass in love Gravürlü Cam Çay Fincan Seti 4'lü 299 TL
Glass in love Gravürlü Cam Kahve Fincan Seti 4'lü 189 TL
Glass in love Gravürlü Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 199 TL
Glass in love Gravürlü Cam Tatlı Kasesi 6'lı 219 TL
Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı 219 TL
Colorina Rimli Desenli Sunum Tepsisi 89 TL
Colorina Renkli Ayaklı Servis Kasesi 239 TL
Lav Defne Saklama Kabı 45 TL
Kağıt Kek / Sufle Kabı 10'lu 35 TL
Glass in love Standlı Yağlık / Tuzluk Biberllik Seti 4'lü 379 TL
17 Parça Saklama Kabı Seti 179 TL
English Home Organizer Sepet 119 TL
Benante Desenli Bambu Kesme / Sunum Tahtası 369 TL
5 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU
English Home 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.290 TL
Güral Porselen 48 Parça Desenli Kare Yemek Takımı 6.490 TL
Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü 149 TL
Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü 129 TL
Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 429 TL
Emsan Çaydanlık 1.190 TL
Tefal Manuel Rondo 749 TL
Kare Borcam Fırın Tepsi Seti 2'li 499 TL
Paşabahçe Dantel Çay Bardağı 6'lı 179 TL
Emsan Çelik Derin Tencere 950 TL
Emsan Çelik Sahan 799 TL
Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 950 TL
Emsan Swiss Crystal Tava 849 TL
Emsan Swiss Crystal Derin Tencere 1.250 TL
Emsan Swiss Crystal Karnıyarık Tencere 1.250 TL
Emsan Swiss Crystal Sahan 750 TL
9 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Erikli Su 6x1 Litre 89 TL
Proteinocn Protein Bar 59 TL
Proteinocn Protein Tozu Çikolata Aromalı 400 gr 699 TL
Proteinocn Aromasız Kreatin 350 gr 399 TL
Proteinocn Çikolata Aromalı Mass Gainer 1,3 kg 799 TL
Proteinocn Karışık Meyve Aromalı Pre-Workout 250 gr 299 TL
Keyifçe Kavrulmuş Kaju 300 gr 199 TL
Star Krak Patlamış Mısır 2x75 gr 37 TL
Cipso Tube Patates Cipsi 89 TL
Çerezza Mısır Çerezi 117 gr 45 TL
Protein & Kuruyemiş Bar Paketi Züber 99 TL
Züber Nohut Cips Çeşitleri Maç Paketi 139 TL
Züber Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 42 gr 124,50 TL
Züber Fındıklı Sütlü Çikolata 42 gr 109 TL
Züber Sütlü Çikolata 42 gr 89 TL
Çizmeci Brittle Max Sütlü Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Gofret 26 gr 29 TL
Bonart Kakao Kremalı Oyuncaklı Yumurta 3x20 gr 59 TL
Emsal Tuzlu Yer Fıstığı 1000 gr 199 TL
Ülker Sweet Chili Aromalı Kraker 160 gr 53 TL
9 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Familia Tuvalet Kağıdı 48'li 375 TL
Familia Kağıt Havlu 16'lı 225 TL
Peros Toz Deterjan 389 TL
Queen Desenli Peçete 19,50 TL
Molped Günlük Ped Yoğun Koruma 89 TL
Sleepy Sensitive Islak Havlu 4x70’li 89 TL
Molfix Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 489 TL
Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 119 TL
Blade 2’li Deodorant 2x150 ml 189 TL
Gillette Blue 3 Hybrid Tıraş Bıçağı Erkek 175 TL
9 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Atıştır Çubuk Kraker 40 gr 3,50 TL
Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 gr 269 TL
Torku Premio Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi XL 176 gr 45 TL
Torku Karamelce Karamelli Kremalı Bisküvi XL 176 gr 45 TL
Torku Antep Fıstıklı ve Sütlü Kremalı Gofret 142 gr 59 TL
Torku Tatkrak Peynirli Kraker 3x60 gr 29,50 TL
Torku Tam Kremalım Kakao Kremalı Bisküvi 249 gr 44 TL
Torku Sütlü ve Fındık Kremalı Fındık Parçacıklı Gofret 30 gr 10 TL
Torku Favorimo Meyveli Kek 35 gr 7,50 TL
Torku Gala Çikolata Kaplamalı Çikolata Soslu Kek 45 gr 17,50 TL
Torku Gala Çikolata Kaplamalı Orman Meyveli Kek 50 gr 17,50 TL
Torku Frambuazlı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 55 gr 29,50 TL
Sarelle Sütlü Çikolata Kaplı Orman Meyveli Dolgulu Gofret 33 gr 21 TL
Çizmeci Kaplamalı Karamel Kremalı Bisküvi Hayhay & Vanilya Kremalı Bisküvi Heyo 20 gr 5 TL
9 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Dost %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml 18,50 TL
Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 315 TL
Pınar Hindi Salam 50 gr 13,50 TL
Sultan Dana Dilimli Sucuk 350 gr 239 TL
Gedik Piliç Acılı Kebap 1000 gr 139 TL
Kajun Time Çıtır Tavuk Küpleri 700 gr 169 TL
Aytaç Dilimli Piliç Sosis 500 gr 89 TL
Aknaz Kekikli ve Zeytinli Tam Yağlı Taze Peynir 180 gr 49,50 TL
Aknaz Labne 3x180 gr 119 TL
İçim Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 359 TL
Milk Academy Tost Peyniri 1500 gr 379 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 379 TL
Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 119 TL
Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 179 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 75 TL
Kaya Çiftliği Eritme Peyniri 750 gr 259 TL
Aknaz Peynir Çeşitleri 200 gr 87 TL
Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 39,50 TL