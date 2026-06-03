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Dünya Körfez ülkesine İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devrede
Dünya

Körfez ülkesine İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devrede

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Körfez ülkesine İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devrede

Kuveyt ordusu, füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye alındığını duyurdu. Gece saatlerinde duyulan patlama seslerinin, düşman hedeflerine yönelik müdahaleden kaynaklandığı belirtilirken, halka güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Körfez’de gerilimi artıran yeni bir gelişme Kuveyt’ten geldi. Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarını önlemek için aktif şekilde çalıştığını açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma unsurlarının düşman saldırılarını engelleme çabasından kaynaklandığı ifade edildi. Bu açıklama, bölgede güvenlik alarmının en üst seviyelerden birine taşındığını gösterdi.

Kuveyt ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

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