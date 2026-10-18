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Aktüel Çöpte yiyecek çıkmaması ayıyı kızdırdı! Çöp kutusunu yokuş aşağı fırlattı
Aktüel

Çöpte yiyecek çıkmaması ayıyı kızdırdı! Çöp kutusunu yokuş aşağı fırlattı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Ankara Kızılcahamam'da aç kalınca ormanlık alandan yerleşim yerine inen bir ayı, çöp bulduğu konteynerini karıştırdı. Çöp kutusundan yiyecek bulamamasına sinirlenen ayı, konteyneri yokuş aşağı yuvarlayarak iki otomobile zarar verdi.

Son yıllarda vahşi doğada aç kalıp şehrilere inen vahşi hayavanlara en güzel örnek Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde aç kalarak doğal yaşam alanından ilçedeki konutların bulunduğu bölgeye gelen ayı, yiyecek bulabilmek ümidiyle çöp konteynerlerine yöneldi. Çöp tenekesini uzun süre karıştırarak yiyecek arayan ayı, aradığını bulamayınca konteyneri kavrayarak dik yokuştan aşağıya doğru itti.

KONTEYNER OTOMOBİLE ÇARPARAK DURABİLDİ

Yokuş aşağı hızla ivme kazanan çöp konteyneri, yol kenarında park edilmiş haldeki otomobillere çarparak durabildi. Ancak bununla yetinmeyen ayı, konteyneri bir kere daha aşağı doğru itti. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çıkardığı gürültüden kendisi de korkan ayı, gecenin karanlığından faydalanarak geldiği ormanlık alana doğru koşarak izini kaybettirdi.  Sabah saatlerinde araçlarının yanına gelen hane sakinleri, karşılaştıkları ezik ve darbeler karşısında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince şaşırdı. Görüntülerde ayının çöpleri karıştırma anı ve ardından konteyneri profesyonel bir fırlatıcı gibi yokuş aşağı ittiği anlar net bir şekilde görüldü.

 

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