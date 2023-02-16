Kahve yağı faydaları! Bir küçük yağ ile Jelatin saç maskesi nasıl yapılır? Sağlam saçlar için koordineli yapın

Kafein içmenin açıkça çok faydası vardır. Normal sabah kahvemiz, uykulu halimizden ayılmak istediğimizde bize günlük enerji dozu vermesiyle bilinir. Ama bu sadece onu içerseniz, değil mi? Kahvenin faydalarını görmek için sadece onu içmek gerekmiyor. Bunun yerine, bazı öncü güzellik markaları, kahve yağı içeren cilt bakım ürünleri geliştirerek, tüm bu harika kahve avantajlarından yararlanmanızı sağlar. Kahvenizden bir yudum alın ve makalemizi okumaya başlayın.

Kahve Yağı Nedir?

Kahve çekirdeğinin içinde bulunan aromatik yağ, kendine özgü lezzetinden sorumludur. Kahve bitkisi yağı ham yeşil halde olabilir veya kavrulmuş olabilir ancak kavrulmuş kahve yağı aromatik kahve deneyimi için daha doğrudur.

Piyasada çok sayıda kahve esansiyel yağı var ve bazen yanlış tanımlanıyorlar. Kahve çekirdeği yağı genellikle soğuk presleme ile kavrulmuş veya yeşil kahve çekirdekleri ile üretilir. Anladığım kadarıyla, soğuk preslenmiş kahve yağı gerçek bir esansiyel yağ değildir. Soğuk preslenmiş kahve yağı uçucu aromatik bileşikler içerir fakat esasen lipitlerden oluşur.

Bazen bunun yerine, kahve yağı, demlenmiş bir yağ olarak bilinen şeyi üretmek için kahve çekirdeğinin bir bitkisel yağa doldurulmasıyla üretilir. Kahve uçucu yağı çok aromalı olduğu için, bazı tedarikçiler uçucu yağ olarak sınıflandırır.

Kahve yağı faydaları: Kahve çekirdeği yağındaki Kafein çok güçlü bir antioksidandır. Saç ürünlerinde dökülmeyi azaltmaya ve saçın daha hızlı uzamasına destek olur. Cilt ürünlerinde cildin elastikiyetini arttırarak kuru veya hasarlı cildin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.

Kahve Yağı ile Saç Bakımı Maskeleri

Kahve yağı saç derisindeki kan dolaşımını artırır ve saç köklerini uyarır. Yağdaki fitosteroller nem tutma ve emilimini arttırır. İstediğiniz iki su bardağı saç yağını bir tavaya dökün ve 20 damla kahve yağı ekleyin.

Karışımı cam bir kavanoza alın. Serin ve karanlık bir yerde saklayın. Bu karışımla saç derisine masaj yapabilirsiniz. Şampuanınıza ekleyebilir veya son durulama suyunuza damlatabilirsiniz.

Kahve Yağı ile Yapılan Tedaviler

Bu uçucu yağ antioksidan özelliklere sahiptir. Bu yüzden serbest radikallerin zararlı etkileriyle mücadele etmek için harici bir çözüm olarak kullanılabilir. Birkaç çalışma, antioksidanlarının karaciğer fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olduğunu ve karaciğer sirozu riskini azalttığını göstermiştir.

Kahve esansiyel yağı, iç karartıcı anlarla savaşmanıza yardımcı olabilir. Bu yağa batırılmış pamuk topları kullanabilir ve pamuk toplarını yastığınızın üzerine koyabilirsiniz. Canlandırıcı koku, ruh halinizi pozitif duruma getirir ve depresyona iyi gelir.

Burnunuz tıkandıysa, bu esansiyel yağı kullanmak yardımcı olabilir. Tıkanmış burun kanallarını temizlenmesine yardımcı olabilir.

Birkaç nedenden dolayı mide bulantısı hissedebilirsiniz. Bulantıyı tedavi etmek için ilaç kullanmak yerine, bu esansiyel yağı kullanabilirsiniz.

Aromaterapi amacıyla birçok uçucu yağ kullanılabilir. Ancak kahve esansiyel yağı, oda kokusu olarak ve vücudu canlandırmak için kullanılabilir. Masaj amacıyla diğer yağlarla karıştırırak kullanabilirsiniz.

Sinek ısırıkları ve böcek sokmaları çok acı verici olabilir. Bu tür ısırıkların neden olduğu şişliği ve acıyı azaltmak için kahve esansiyel yağına başvurabilirsiniz.

Vücuttaki terapötik etkilerini elde etmek için birkaç damla kahve esansiyel yağını duş jeli ile karıştırabilirsiniz.

Kahve Yağı Neye İyi Gelir?

Kahve esansiyel yağının birçok farklı faydası vardır. Aşağıda kahve yağının tüm faydalarını bulabilirsiniz.

Selülitleri azaltır

Kahve, selülitin cilt üzerindeki görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Kahvenin içindeki kafein içeriğinin, derinin altındaki kan damarlarını genişleterek ve genel kan akışını iyileştirerek selülitleri azaltmasının anahtarı olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden kahve esansiyel yağı, selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.

Bu cilt bakım yönteminin bir kahveli scrub ile en iyi şekilde kullanıldığı düşünülür çünkü peeling aynı zamanda cildinizi pürüzsüzleştirir ve eşit bir görünüm sağlar.

Sakinleştirici etkileri vardır

Kahve, vücut içindeki uyarıcı etkileriyle tanınırken, lokal olarak uygulandığında zıt etkileri sağlayabilir. Kahvedeki antioksidanlar sayesinde, kahve yağı bir bölgeye sürüldüğünde orayı yatıştırır ve sakinleştirir.

Kahve yağı cilde faydaları:Kahve Yağı Nasıl Yapılır? - Ev Yapımı Kahve Yağı

Antioksidanlarla dolu olan kahve, içindeki kafein sayesinde vücuttaki kan dolaşımını arttırarak; selülit, göz altı morlukları gibi sorunları giderir, cildi sıkılaştırır, aydınlatır, canlandırır, cildin taze ve parlak görünmesini sağlar.

Yaşlanma karşıtıdır

Kahve esansiyel yağını doğrudan cildinize uygulamak, güneş lekelerinin, kızarıklığın ve ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.

Cilt kanserini önlemek için B-3 vitamini sağlar

Kahve, trigonellin denilen önemli bir bileşik sayesinde zengin bir B3 vitamini kaynağıdır. Kahve çekirdekleri kavrulduktan sonra trigonellin, niasine dönüşür. Cilt Kanseri Vakfı’na göre, niasin melanom dışı cilt kanserlerini önlemede yardımcı olabilir ve muhtemelen diğer cilt hastalıklarını önleyebilir.

İltihabı yok eder

Anti-enflamatuar etkiler, klorojenik aside ve kahvedeki melanoidin maddesine bağlanabilir. Bu yüzden kahve esansiyel yağı, iltihaplanma ve hiperpigmentasyonun iyileştirir.

Akne tedavisinde kullanılır

Yara ya da sık cilt enfeksiyonları durumunda, düzenli kahve yağı kullanımı zararlı bakterilerden kaynaklanan sorunlarla mücadeleye yardımcı olabilir. Kahvenin içindeki maddeler hem anti-enflamatuar hem de antibakteriyel özelliklere sahiptir. Kahve peelingi ile ciltteki sivilceleri yok edebilirsiniz.

Göz altındaki koyu halkaları iyileştirir

Kahve yağı, gözlerin altındaki inatçı koyu halkaların tedavisine de yardımcı olabilir. Bunun nedeni, kahvenin içindeki kafein maddesinin koyu halkaları oluşturan kan damarlarını genişletmeye yardımcı olmasıdır.

Koyu göz altı halkalarını yok etmek için

1 çay kaşığı kahve yağı ve zeytinyağını karıştırın. Bu karışımı gözlerinizin altına hafifçe uygulayın. Karışımı 10 dakika bekletin. Daha sonra yüzünüzü ılık suyla durulayın. Haftada 2 kez bu maskeyi yapabilirsiniz.

Güneş sonrası bakım yapar

Kahvenin aynı yaşlanma karşıtı faydaları, güneş sonrası bakım için de kullanılabilir. Buradaki anahtar güneş yanığına karşı rahatlatıcı bir tedavi uygulamaktır. Diğer cilt hastalıklarında olduğu gibi maske veya peeling değil nazik bir uygulama yapılmalıdır.

Güneş yanığı için 5 damla kahve yağı ve 10 damla zeytinyağını karıştırın. Bu karışıma bir kağıt havlu batırın. Kağıt havluyu, etkilenen bölgeye nazikçe yerleştirin. Kızarıklık ve şişlik azalmaya başlayana kadar günde birkaç kez tekrarlayın.

Hazır olarak satın alınan birçok saç kremi, saçı kaplayarak pürüzsüz ve parlak hale getiren silikon içerir. Bu sadece saçı bir süreliğine sağlıklı gösterir ama aslında sağlıklı kılmaz. Silikon, nemin saç gövdesine ulaşmasını engeller, bu da saç tellerinin zamanla kuru ve kırılgan hale gelmesine neden olabiliyor.

İyi bir seçenek, saçı güçlendirmek için gerçekten bağlanan keratin proteinleri içeren jelatin. Saçla bağlanması zor olan yumurta sarısı gibi bütün proteinlerin aksine, jelatinde bulunan kısmen pişmiş proteinler saça kolayca bağlanır. Özellikle hasarlı bölgelere iyi yapışır ama aynı zamanda tüm saç tellerini de besler.

Peki, Jelatin Saç Maskesi Nasıl Yapılır? İşte ayrıntılar:

İŞTE JELATİN İLE SAÇ MASKESİ KÜRÜ

Malzemeler

1 yemek kaşığı toz jelatin

1/3 su bardağı su (ya da 1 çorba kaşığı zeytin yağı, hindistan cevizi yağı, avokado yağı, badem yağı ya da argan yağı)

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı bal

Hindistan cevizi sütü

Bitki çayları

Uçucu yağlar (Biberiye parlaklık verir, papatya kuru saçlar için, çay ağacı ise yağlı saçlar için uygun olacaktır. 10-12 damla yeterlidir.)

NASIL HAZIRLANIR?

Küçük bir kaba yağı ya da suyu alın. Topaklanmayı önlemek için sıvının üzerine jelatini yavaşça çırparak ilave edin.

Tavayı ocağa yerleştirin ve jelatinin tavanın dibine yapışmasını önlemek için sık sık bir karıştırarak buharlaşma ısısına gelene değin izin verin. Ocaktan alın

NASIL UYGULANIR?

yenicaggazetesi'nin aktardığı haberde: Karışım ılık ama dokunmaktan rahatsız olmayacak kadar sıcak olduğunda, temiz ve ıslak saça uygulayın. Maskeyi 20 dakika kadar bekletin. Bu sırada saçınızı bir duş bonesi ile örtün. Süre dolduğunda saçı iyice durulayın. Saç kremi uygulayabilirsiniz.

Kahve Çekirdeği Yağı

Kahve çekirdeklerinde bulunan antioksidanlar ve aminoasitler, saçın dokusunu önemli ölçüde güçlendirir. Kahve, vücuttaki kan akışını arttırır, kollajen üretimini tetikler, bu da hem saçlarınız hem de cildiniz için harikalar yaratabilir.

Kahve çekirdeği yağı ne işe yarar?

Kahve çekirdeği yağındaki Kafein çok güçlü bir antioksidandır. Saç ürünlerinde dökülmeyi azaltmaya ve saçın daha hızlı uzamasına destek olur. Cilt ürünlerinde cildin elastikiyetini arttırarak kuru veya hasarlı cildin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.