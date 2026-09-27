Kahve Molası Artık Yürümek İçin Bir Bahane: Walk & Talk

Walk & Talk’ın ilk adreslerinden biri olan Bağcılar şubesi, Kirazlı Metro çıkışında konumlanıyor. Böylece marka, İstanbul’un yoğun yaya ve toplu ulaşım trafiğinin önemli noktalarından birinde, günlük hayatın doğal akışı içinde kahve, hareket ve sosyalleşmeyi bir araya getiriyor. Markanın temel fikri oldukça basit:

“Kahveni al, yürü, insanlarla tanış, iyi yaşa.”

Walk & Talk, kahve içmek için oturulan bir mekân olmanın ötesinde, insanları yürümeye, hareket etmeye ve birbirleriyle iletişim kurmaya teşvik eden yeni nesil bir kahve markası olmayı hedefliyor.

10 bin adım atanlara yüzde 20 kahve indirimi

Walk & Talk’ın en dikkat çekici uygulamalarından biri, günlük fiziksel aktiviteyi doğrudan kahve deneyiminin bir parçası haline getirmesi.

Günde 10 bin adım atan müşteriler, kahvelerinde yüzde 20 indirim kazanıyor.

Böylece marka, müşterisine yalnızca daha fazla kahve tüketme mesajı vermek yerine:

“Önce hareket et, sonra kahveni keyifle iç.”

anlayışını benimsiyor.

Kafenin içinde ayakkabı da satılıyor

Walk & Talk’ın alışılmış kahve zincirlerinden ayrıldığı bir diğer nokta ise ayakkabı satışı.

Kahve ile yürüyüşü aynı yaşam tarzının iki parçası olarak gören marka, mağaza deneyiminin içerisine yürüyüş ekipmanını da dahil ediyor.

Meyveli içeceklerde gerçek meyve

Walk & Talk’ın ürün anlayışında da farklılaşma öne çıkıyor.

Markanın meyveli içecekleri taze meyvelerin sıkılmasıyla hazırlanıyor. Böylece müşteriye meyvenin gerçek tadını ve tazeliğini hissettiren farklı bir içecek deneyimi sunuluyor.

Kahve içmek için değil, konuşmak için de geliniyor

Walk & Talk’ın “Talk” tarafı ise markanın sosyal yönünü oluşturuyor.

Kafede farklı ilgi alanlarına sahip insanların bir araya gelebileceği konu bazlı konuşma ve buluşma oturumları düzenleniyor.

Kitap, girişimcilik, eğitim, sanat, spor, seyahat ve teknoloji gibi farklı alanlarda insanların tanışması, fikir alışverişinde bulunması ve yeni sosyal çevreler oluşturması amaçlanıyor.

Kahverengi ve yeşil kahve dünyasında mavi-beyaz bir marka

Walk & Talk’ın farklılığı görsel kimliğinde de kendisini gösteriyor.

Kahve sektöründe yaygın olarak kullanılan kahverengi, krem ve yeşil tonlarından farklı olarak marka kimliğinde mavi ve beyaz öne çıkıyor.

Bu tercih; ferah, enerjik, hareketli ve modern bir yaşam tarzını görsel olarak ifade ediyor.

Başka hiçbir kahve zincirine benzemeyen tasarım

Walk & Talk’ın mekân tasarımında da geleneksel kahve zinciri estetiğinin tekrarlanmasından kaçınılıyor.

Özgün, dikkat çekici ve hareket duygusunu destekleyen bir tasarım diliyle müşterinin yalnızca kahve içtiği değil, markanın yaşam tarzını deneyimlediği bir mekân oluşturuluyor.

Güne sağlıklı ve ekonomik bir başlangıç

Walk & Talk’ın dikkat çeken uygulamalarından biri de sabah 10.00’a kadar sunulan kahvaltı menüleri.

Sağlıklı yaşam konseptinin bir parçası olarak tasarlanan bu menüler, aynı zamanda çok erişilebilir fiyatlarla sunuluyor.

Markanın yaklaşımı:

“İyi yaşamak pahalı olmak zorunda değil.”

Kahveden daha fazlası

Walk & Talk, kendisini yalnızca kahve satan bir marka olarak değil; hareketi, sağlıklı yaşamı, sosyalleşmeyi ve iyi kahveyi aynı çatı altında buluşturan yeni nesil bir yaşam markası olarak konumlandırıyor.

Walk & Talk’ın mesajı ise kısa ve net:

“Kahveni al. Yürü. Konuş. İyi yaşa.”

https://walkandtalk.com.tr/