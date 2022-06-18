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Yerel Kahve ile kamufle edilmiş 72 kilo esrar ele geçirildi
Yerel

Kahve ile kamufle edilmiş 72 kilo esrar ele geçirildi

Adana polisi, kahve ile kamufle edilmiş 72 kilo esrar ele geçirdi, 1 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 10:09:00 -
Kahve ile kamufle edilmiş 72 kilo esrar ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki tekstil ürünü yüklü bir TIR'ı takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracı uygulama noktasında durdurdu.

Şoför N.T.'nin (46) indirildiği araçta narkotik köpeği ‘Barbara' ile arama yapıldı. Barbara'nın TIR'ın dorsesine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, kutuların arasına gizlenen valizlerin içinde 72 kilogram esrar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu paketlerinin üzerine narkotik köpeğinin koku almaması için kahve yerleştirildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan N.T., emniyetteki sorgusunda, “Tekstil ürünü taşıdığımızı biliyordum. Uyuşturucu maddeden haberim yoktu” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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