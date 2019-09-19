Kahvaltılık otlu krep nasıl yapılır? Otlu krep tarifi

Kahvaltıların sevilen çeşitlerinden biri kreptir. Özellikle çocukların çok sevdiği krep içerisine birçok malzeme koyularak çeşitlendirilebilecek güzel bir alternatiftir. Hem saplıklı hem de lezzetli bir krep yapmak isteyenler kahvaltılık otu krep tarifini denemeli. Peki, Kahvaltılık otlu krep nasıl yapılır? İşte, otlu krep tarifi

Kahvaltılık otlu krep nasıl yapılır?

Malzemeler

1 yumurta

1 bardak süt

Yarım çay bardağı su

1 kahve fincanından biraz eksik sıvı yağ

1 kahve fincanı beyaz peynir

İnce kıyım dereotu, maydanoz

İstenildiği kadar un

Tuz

Yapılışı

Yumurta, süt, su ve sıvı yağ çırpma kabında iyice çırpılır. Un ve tuz ilave edilir. İnce kıyılmış maydanoz ve dereotu da eklenir. Rendelenmiş beyaz peynir de ilave edilir. Tavaya az miktar tereyağ konulup, karışan tüm malzemeler eşit ölçülerde alınarak yanmaz tava veya krep tavasında önlü arkalı pişirilir.

Afiyet olsun.