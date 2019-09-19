Kahvaltılık otlu krep nasıl yapılır? Otlu krep tarifi
Kahvaltıların sevilen çeşitlerinden biri kreptir. Özellikle çocukların çok sevdiği krep içerisine birçok malzeme koyularak çeşitlendirilebilecek güzel bir alternatiftir. Hem saplıklı hem de lezzetli bir krep yapmak isteyenler kahvaltılık otu krep tarifini denemeli. Peki, Kahvaltılık otlu krep nasıl yapılır? İşte, otlu krep tarifi19 Eylül 2019 Perşembe 10:19
Kahvaltıların sevilen çeşitlerinden biri kreptir. Özellikle çocukların çok sevdiği krep içerisine birçok malzeme koyularak çeşitlendirilebilecek güzel bir alternatiftir. Hem saplıklı hem de lezzetli bir krep yapmak isteyenler kahvaltılık otu krep tarifini denemeli. Peki, Kahvaltılık otlu krep nasıl yapılır? İşte, otlu krep tarifi
Kahvaltılık otlu krep nasıl yapılır?
Malzemeler
1 yumurta
1 bardak süt
Yarım çay bardağı su
1 kahve fincanından biraz eksik sıvı yağ
1 kahve fincanı beyaz peynir
İnce kıyım dereotu, maydanoz
İstenildiği kadar un
Tuz
Yapılışı
Yumurta, süt, su ve sıvı yağ çırpma kabında iyice çırpılır. Un ve tuz ilave edilir. İnce kıyılmış maydanoz ve dereotu da eklenir. Rendelenmiş beyaz peynir de ilave edilir. Tavaya az miktar tereyağ konulup, karışan tüm malzemeler eşit ölçülerde alınarak yanmaz tava veya krep tavasında önlü arkalı pişirilir.
Afiyet olsun.
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