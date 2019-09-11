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Kahvaltılık dereotlu poğaça tarifi

Kahvaltılarda sıcacık bir poğaça iyi gider. Dereotlu poğaça tarifi tam kahvaltılarınıza göre bir tarif. Dereotlu poğaça nasıl yapılır? İşte Kahvaltılık dereotlu poğaça tarifi

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:18
Kahvaltılık dereotlu poğaça tarifi

Kahvaltılarda sıcacık bir poğaça iyi gider. Dereotlu poğaça tarifi tam kahvaltılarınıza göre bir tarif. Dereotlu poğaça nasıl yapılır? İşte Kahvaltılık dereotlu poğaça tarifi

Kahvaltılık dereotlu poğaça tarifi

Malzemeler

125 gr. margarin ya da tereyağı ( oda sıcaklığında )
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı yoğurt
2 yumurta (birisinin sarısı üzerine sürülecek)
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sirke
1 paket kabartma tozu
Yarım demet dereotu
Alabildiğince un ( 3 buçuk- 4 su bardağı kadar )
Biraz beyaz peynir (isteğe bağlı)

Yapılışı

Un, peynir ve dereotu hariç geri kalan malzemeyi ekleyin, karıştırın.
Sonra azar azar unu ekleyin, kıvamlı bir hamur elde edin.
En son küçük küçük kıydığınız dereotunu ekleyin, yoğurun.
Sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
İsterseniz arasına beyaz peynir ekleyip de yuvarlayabilirsiniz, iki türlü de nefis bir poğaça oluyor.
Üzerine yumurta sarısı sürün, çörek otu serpin.
Fırına verin, üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:18
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