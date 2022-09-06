Kahvaltılık çemen tarifi: Canan Karatay en lezzetli ve sağlıklı ‘Çemen’ tarifini verdi!

Birçok kişi kış hazırlığı yapmaya başladığı şu günlerde domates sosu, menemenlik sos hazırlarken çemen sosu hazırlamanın da tam vakti. İşte, Canan Karatay'dan kahvaltılık çemen sos tarifi, yapılışı, hazırlanışı...

İster haşlanmış yumurtayla isterseniz de omletle birlikte tüketebileceğiniz kahvaltılık çemen sosu, baharatlarla ve cevizle yapılan enfes bir lezzet. İşte, Canan Karatay'dan kahvaltılık çemen sos tarifi, yapılışı, hazırlanışı...

ÇEMEN SOSU TARİFİ

Malzemeler;

2 yemek kaşığı çemen otu tohumu

4 yemek kaşığı kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Kristal kaya tuzu

8 diş sarımsak

Ilık su

1 yemek kaşığı çemen sosu

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı havanda ezilmiş ceviz içi

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yarım demet maydanoz

ÇEMEN TARİFİ NASIL YAPILIR?

Çemeni yaparken ilk olarak sarımsaklarımızın kabuklarını güzelce soyalım. Sarımsakların kabuklarını soyma işlemini tamamladıktan sonra rendenin ince tarafıyla güzelce rendeleyin. Akabinde rendelenmiş sarımsakları uygun bir kasenin içerisine alın ve sarımsakların üzerine ılık su koyun. Ilık suyun arından çemen otu tozunu, kırmızıbiberi, karabiberi, kimyonu ve az miktarda tuzu ilave edin. Malzemeleri ilave ettikten sonra güzelce karıştırın. Bu noktada gerektiği kadar su ilavesinde bulunabilirsiniz. Ancak çok fazla sulu olmasının önüne geçmelisiniz. Karıştırma işlemini tamamladıktan sonra uygun bir kavanozun içerisine koyun. Kahvaltılık çemen mezesi yapmak istediğiniz durumda hazırladığınız çemen sosundan 2 -3 yemek kaşığı kadar alın ve bir kasenin içerisine koyun. Kasenin içerisine salça, zeytinyağı ve ezilmiş ceviz içini ilave edin. Malzemeleri ilave ettikten sonra güzelce birbirlerine karışmasını sağlayın. Akabinde maydanoz ile süsleyip servis edebilirsiniz. Kahvaltıda kontrollü bir şekilde tükettiğinizde sağlıklı bir seçim yapmış olursunuz. Fazla ekmek tüketimi yapmadan bu çemen tarifini tüketmeniz, kahvaltılık için sağlıklı bir alternatif olacaktır.

Annemin Çemeni Tarifi Nasıl Yapılır diyenler için pişirilerek yapılan çemen yapılışını paylaşıyoruz.

Pişirilerek yapılan çemen tarifi

Ceviz dışında tüm malzemeler uygun bir tavaya alınır. Kullanacağınız zeytinyağının yarısı ayrılır ve çemen sürme kıvamına gelinceye kadar azar azar eklenerek karıştırılarak kavrulur. Rengi tamamen koyulaşmadan ocak kapatılır ve dövülmüş ceviz karıştırılır.

Kahvaltılık Acılı Çemen Tarifi Nasıl Yapılır?

Rondoya cevizleri ve galate ununu baharatları alalım.

Cevizleri istediğimiz irilikte olacak şekilde rondoda çekelim ve üzerine salçaları, tuzunu zeytinyağını ekleyerek tekrar 1dakika çalıştıralım kapatalım.

Servis tabağına alalım.

Maraş Çemeni Nasıl Yapılır?

Maraş Usulü Çemen Tarifi

Öncelikle kemikli etinizi etler liğme liğme dökülene kadar haşlayın.

Pulbiberi karıştırma kabına alın.

Bir tavada tereyağı ve sızma zeytinyağını kızartın ve kızgın haldeyken karışıma ekleyin.

Tuz ayarını da yapın.

Üzerini kapatıp 12 saat kadar bekletin.

Afiyet olsun.