Kahvaltılık börek nasıl yapılır? Kahvaltılık pratik börek tarifi! Günün en önemli öğünü hiç kuşkusuz kahvaltıdır. Doğru ve dengeli beslenerek güne enerjik başlamanız mümkün. Elbette beslenme uzmanları hamur işlerinden mümkün olduğunca uzak kalınması gerektiğini belirtse de bazen kaçamaklar göz ardı edilebilir(!) İşte, kahvaltı sofralarını şenlendirecek şahane bir kahvaltılık börek tarifi...

Günün en önemli öğünü hiç kuşkusuz kahvaltıdır. Doğru ve dengeli beslenerek güne enerjik başlamanız mümkün. Elbette beslenme uzmanları hamur işlerinden mümkün olduğunca uzak kalınması gerektiğini belirtse de bazen kaçamaklar göz ardı edilebilir(!) İşte, kahvaltı sofralarını şenlendirecek şahane bir kahvaltılık börek tarifi... Kahvaltılık pratik börek tarifi! Malzemeler: 1,5 adet yufka

2 adet yumurta

100 gram peynir

3-4 sap maydanoz

2 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

Pul biber

Tuz

Karabiber Üzeri için: 1 adet yumurtanın sarısı

5 yemek kaşığı soda Yarım yufkayı küçük küçük doğrayıp bir kaseye alın. Kaseye yumurta, peynir, maydanoz, süt ve baharat ekleyin. Tavaya sıvıyağ dökün. Yağın ısınmasını bekleyin. Tam yufkayı tavaya serin. Tam ortasına iç harcı boşaltın. Yufkayı yanlardan kapatın. Yumurta sarısını ve sodayı çırpıp böreğin üzerine gezdirin. Böreğin iki tarafı da pişince ocağın altını kapatın. Afiyet olsun.

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