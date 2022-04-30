Kahvaltı sofrasında esmer ekmek tüketin! Bayramda doğru beslenin, sağlığınızdan olmayın!

Kahvaltı sofrasında esmer ekmek ve bol çiğ sebzenin eksil edilmemesi gerektiğini ifade eden Gültaç Dayı, "Bayram sofraları içinse yüksek hacimli, düşük kalorili besinler seçin. Sebze, meyve gibi yüksek su, lif, düşük yağ ve kalori içeriği olan yiyecekler, ana yemeğin yanında servis edilecek sağlıklı aperatiflerdir. Et tüketiminin arttığı bayramlarda, öğünlerin kalori değerini düşürmek, sindirime yardımcı olmak ve sağlık sorunları ile tadınızı kaçırmamak için mutlaka porsiyon kontrolüne dikkat etmeli, yağsız etleri ızgara, haşlama veya fırında pişirerek pilav, makarna, ekmek eşliğinde yemekten çok, sebze veya salatalarla tüketmelisiniz" dedi.

Bayram boyunca, çay, kahve, meşrubat tüketiminin artması ile su içmenin ikinci plana atıldığına da dikkat çeken diyetisyen Dayı, "Oysaki düzenli bir sindirim sistemi ve metabolizmayı canlandırmak için yapmanız gereken en önemli beslenme kuralı, günde 8-10 bardak su içmektir. Özellikle yaşlılar ve tansiyon hastalarının gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat etmeleri, bitki çaylarını tercih etmeleri, günde 2 fincandan fazla kahve tüketmemelidirler" diye konuştu.

Bayram tatilinde yürüyüş yapılmasını da öneren Dayı, "Gün içinde yapacağınız 30-45 dakikalık tempolu yürüyüşler hem Ramazan ayında yavaşlayan metabolizmayı hızlandıracak, hem de bayramda yediklerinizi sindirmenize yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Esmer ekmek nedir?

esmer ekmek illa çavdar ekmeği demek değil. daha az elenmiş ve kepeği daha çok içinde kalmış ekmeklere esmer ekmek denir.

Esmer ekmek faydaları

Zayıflarken çok yardımcıdır. Esmer ekmek çiğneme sürecinde de leptin hormonu görevini tam yapar. Posa bakımından zengindir. Esmer ekmeğin içindeki bu posa diğer yiyeceklerin ve kendisinin içerdiği şekerin kana karışmasını yavaşlattığı için daha uzun süre tokluk sağlar.

1 adet esmer ekmek kaç kalori?

1 kalın dilim (50 gr) kepekli ekmek 108 kcal. Yarım (150 gr) kepekli ekmek 324 kcal. 1 adet bütün (300 gr) kepekli ekmek 648 kcal. 100 gr kepekli ekmek 216 kcal