Kahvaltı salatası

MALZEMELER

3 adet domates

1 adet sarı biber

1 adet kırmızı biber

6-7 adet köy biberi

250 gram beyaz peynir

3-4 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kekik

Pul biber

YAPILIŞI

Bütün sebzeleri fırında veya közmatik yardımı ile ocakta közleyin. Hepsinin kabuklarını soyun. Dilimlediğiniz sebzeleri servis tabağına alın ve üzerine ufalanmış beyaz peynir serpin. En son zeytinyağı gezdirip, tuz serpin. Baharat ekleyip servis yapın.