Kahvaltı salatası
Kahvaltı salatasında neler var? İşte kahvaltı salatası tarifi…24 Aralık 2018 Pazartesi 21:21
MALZEMELER
3 adet domates
1 adet sarı biber
1 adet kırmızı biber
6-7 adet köy biberi
250 gram beyaz peynir
3-4 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Kekik
Pul biber
YAPILIŞI
Bütün sebzeleri fırında veya közmatik yardımı ile ocakta közleyin. Hepsinin kabuklarını soyun. Dilimlediğiniz sebzeleri servis tabağına alın ve üzerine ufalanmış beyaz peynir serpin. En son zeytinyağı gezdirip, tuz serpin. Baharat ekleyip servis yapın.
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