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Yerel Kahramanmaraş'taki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı
Yerel

Kahramanmaraş'taki yangının verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki geri dönüşüm tesisinde yangının yol açtığı hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 13:47:00 - 2022-07-04 14:06:28

Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve TOMA'ların müdahalesiyle gece yarısı kontrol altına alınarak söndürüldü.

Günün ilk ışıklarına kadar soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikadaki bazı duvarlar kontrollü şekilde yıkıldı.

Çoğu kullanılamaz hale gelen fabrikadaki malzemeler, çalışanlar tarafından çıkarıldı.

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