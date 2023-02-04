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Yerel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 19 tutuklama
Yerel

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 19 tutuklama

Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu satıcılarını yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 17:48:00 -
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 19 tutuklama

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay önce çalışma başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

25 adrese düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden uyuşturucu alıp, kullandığı tespit edilen 40 kişiye ise yasal işlem yapıldı.

Şüphelilerden 19'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si de adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 şüpheli de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 11 cep telefonu, 120 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatları ve hassas terazi ele geçirildi. (İLKHA)

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