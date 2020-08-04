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Aktüel

Kahramanmaraş'ta taziye ziyaretleri yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:42:46 -
Kahramanmaraş'ta taziye ziyaretleri yasaklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında taziyeler yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal izolasyonu temin etmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için taziyelerle ilgili karar aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplu taziye geleneğinin olduğu ilimizde taziye evlerinde, evlerde, açık/kapalı alanlarda taziye yapılmamasına, ayrıca bu hususa ilişkin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından ilçelerimizde günde en az bir kez 'Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının, taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır.' anonsunun yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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