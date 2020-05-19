Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
K.G. (21) idaresindeki 46 FB 996 otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Cambaz'a (55) çarptı.
Ağır yaralanan Cambaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.