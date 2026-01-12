Kahramanmaraş’ta narkotik operasyonu
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü titiz operasyonlarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonun dikkat çeken detaylarında, uyuşturucu maddelerin gizlenme yöntemi öne çıktı. Emniyet birimlerinden alınan bilgilere göre süreç şu şekilde gelişti:
"Ekiplerin yaptığı çalışmalarda belirlenen 2 şüpheli düzenlenen baskınlarla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinden 2 bin 807 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Diğer şüphelinin aracında bulunan hoparlöre de narkotik arama köpeği Alfi tepki verdi. Hoparlörü açan polis, içerisine zulalanmış 8 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi."
Toplamda 10 bin 807 adet hapın ele geçirildiği operasyon sonrası şüphelilerin adli akıbetiyle ilgili şu bilgilendirme yapıldı:
"Emniyete götürülen 2 şüpheli ifadelerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi."
Emniyet güçleri, halk sağlığını tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.