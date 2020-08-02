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Aktüel

Kahramanmaraş'ta eşini öldürdüğü iddia edilen kişinin yakalanmasına çalışılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-02 17:31:26 -
Kahramanmaraş'ta eşini öldürdüğü iddia edilen kişinin yakalanmasına çalışılıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle vurarak öldürdüğü, kayınvalidesini de yaraladığı iddia edilen kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Ali Yavuz (33) boşanma aşamasında bulunduğu eşi Sevgi Yavuz'un (28) annesinin Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada eşler arasında maddi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ali Yavuz, eşine tüfekle ateş etti, kayınvalidesi Dürdane Durur'u da tüfeğin dipçiğiyle yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırılan Sevgi Yavuz, kurtarılamadı.

Dürdane Durur ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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