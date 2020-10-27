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Aktüel Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:41:04 -
Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ekrem Ö. idaresindeki 46 AB 822 plakalı otomobil, Trabzon Bulvarı Müftülük Meydanı'nda, P.B. idaresindeki 46 FT 112 plakalı ambulans ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerle ambulanstaki isimleri öğrenilemeyen 2 sağlık görevlisi ile otomobildeki E.Ö. (8) ve E.Ö. (7) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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