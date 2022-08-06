Kahramanmaraşlılar yazın urmu dutu suyu ile serinliyor! Dutun hiç duyulmamış faydaları

Kahramanmaraş'ta her derde deva olarak bilenen urmu dutu suyu, serinletici özelliği nedeniyle de artan sıcak havada yoğun olarak tüketiliyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı mevkiinde 10 yıldır urmu dutu suyu satan 4 çocuk annesi Sefa Neşnat (36), urmu dutu suyunun birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Neşnat, "Urmu dutu, karadut suyu ve reçeli üzerine çalışıyoruz. Urmu dutu ağız yaralarına, dil yaralarına, kansızlığa, halsizliğe iyi geliyor" dedi.

Urmu dut suyunun 1.5 litresinin 20 TL, 5 litresinin 50 TL, urmu dutu pekmezinin kilosunun 150 TL, özel pekmezin ise 400 TL olduğunu söyleyen Neşnat, Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla ürün gönderdiklerini söyledi.

Her gün urmu dutu suyunu tatmaya geldiğini söyleyen Şevval Nisa ise, "Urmu dutunun faydaları çok fazla ve ağız yarasına çok iyi geliyor. Gerçekten çok güzel ve buz gibi. Bu sıcakta da insana aşırı derecede iyi geliyor" ifadesini kullandı.

Dut, kan dolaşımının düzenlenmesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, kalp hastalıklarının ve inflamasyonun (iltihaplanma) önlenmesine yardımcıdır. Faydalarını sıralayacak olursak:

Dutun Faydaları Nelerdir?

→A, K, B vitaminleri potasyum ve fosfor açısından zengin bir meyvedir.

→Antioksidan içeri en yüksek olan meyvedir.

→Kansere yakalanma oranını da azaltmaktadır.

→Kan cıvıtıcı özelliği de bulunduğu için kanın pıhtılaşmasını da önlemektedir.

→Özellikle kansızlık yaşayan kişiler için en etkili ilaç duttur. Düzenli şekilde tüketildiği zaman kısa sürede kansızlık sorunun ortadan kalktığı da görülmektedir.

→Düşük kan şekerini yükselterek denge de kalmasını da sağlamaktadır.

→Karaciğerde ve böbreklerde oluşan zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını da sağlamaktadır.

→Vücudun bağışık sistemini kuvvetlendirmektedir. Bu sayede vücudu hastalıklara karşı da korumaktadır.

→Ayrıca sadece kansızlığa değil demir eksiliğine de iyi gelmektedir. Vitamin eksikliğinden dolayı oluşan etkilerinde azalmasını ve yok olmasını sağlamaktadır.

→İçerisinde bulunan maddeler sayesinde kırmızı kan hücrelerinin de artmasını sağlamaktadır.

→Gözlerdeki hastalıklara karşı da koruyucu etkisi bulunmaktadır.

→Dut düzenli bir şekilde tüketildiği zaman inme riskini de azaltmaktadır.

→Kanser savar meyveler arasındadır.

→Bağırsakları çalıştırdığı için kabızlık sorununa da iyi gelmektedir.

→Lif açısından da yüksek olduğu için bağırsakların iyi çalışmasını da sağlamaktadır.

→Sindirim sisteminin de düzenli şekilde çalışmasını da sağlamaktadır. Ayrıca gaz ve şişkinlik şikayetlerini de azaltmaktadır.

→Midede oluşan ülser ve gastrit gibi sorunların tedavisine de yardımcı olmaktadır.

→Kemik ve kas sağlığını da korumaktadır.

→Zararlı olan hücrelerin büyümesini de önlemektedir.

→Özellikle lif açısından yüksek olduğu için diyet listelerine eklenebilecek bir meyve türü olmuştur.

Dutun Kullanımı Nasıldır?

Duttan şerbet da tercih edilmektedir.

Reçel yapılıp tüketilmektedir.

Tatlılarda kullanılmaktadır.

Özellikle şeker hastalarının az miktarda tüketmeleri gerekir. Fazla tüketimde şekeri çıkabilmektedir.

Fazla tüketildiği zaman bağırsakları bozar ve ishal yapar.

Karadut meyvelerin arasında en faydalı olanlarından. Faydaları saymakla bitmiyor. En başta kansızlığa iyi geliyor.

Karadut Suyu Tarifi

Karadut Suyu Malzemeleri

300 gr. karadut

1 yemek kaşığı şeker

4-5 damla limon suyu

2-3 su bardağı su

Karadut Suyu Nasıl Yapılır?

Blander haznesine karadutu alın. üzerine şeker ve limon suyunu ekleyin balnderda çekin. Suyu ilave edip blanderla biraz daha karıştırın. Tel süzgeci bir kabın üstüne oturtun. Ve blanderdan geçirdiğiniz sıvıyı üzerine dökün. Altta kalan suyu kapalı bir kavanozda buzdolabında muhafaza ederek tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.