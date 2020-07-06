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Aktüel

Kahramanmaraş'ın "gizemli gölü" sıcaktan bunalanları serinletiyor

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:42:48 -
Kahramanmaraş'ın "gizemli gölü" sıcaktan bunalanları serinletiyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan ve kaynağı tespit edilemediği için gizemini koruyan Yeşilgöz Gölü, sıcaktan bunalanların ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta merkez Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ndeki Yeşilgöz Gölü, dört mevsim kendine özgü yansıttığı rengi kadar kaynağı bulunamayan gizemli yönüyle de ilgi uyandırıyor.

Birçok su altı arama kurtarma grubunun çalışmasına rağmen kaynağı saptanamayan göl, sıcaktan bunalan vatandaşları da kendine çekiyor.

Piknik yapmak isteyenlerin tercihi olan ve doğal akvaryumu andıran Yeşilgöz Gölü, yeni evlenen çiftlerin de uğrak yeri oluyor.

Albümlerinde gizemli gölü koymak isteyen çiftler, özellikle hafta sonu buranın yolunu tutuyor.

Gaziantep'ten gelen Salman Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürekli Kahramanmaraş'a gelerek Yeşilgöz'de de zaman geçirdiklerini söyledi.

Adana'dan gelen Şemi Yalın da gölün adeta bir doğal akvaryumu andırdığını belirterek, bu güzelliğin daha iyi korunması gerektiğini ifade etti.

Tatil rotaların gizemli göl için değiştirdiklerini ifade eden Yalın, her yönüyle gölün mükemmel olduğunu bildirdi.

Olcay Mutluoğlu ise Hatay'dan geldiklerini, düğün albümlerinde Yeşilgöz'ün de olması için fotoğraf çekimi yaptırdıklarını kaydetti.

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