Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu
AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.54'te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçelerde ve merkezde hissedildiği bildirildi.