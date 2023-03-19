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Yerel Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu
Yerel

Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 16:33:00 - 2023-03-19 16:47:08
Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha oldu

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.54'te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçelerde ve merkezde hissedildiği bildirildi.

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