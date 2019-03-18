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Kahramanmaraş oy kullanma saatleri 2019 Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları

Kahramanmaraş oy kullanma saati son dakika açıklandı. YSK belirlediği seçim takvimi süreci işliyor. Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Oy kullanma ne zaman başlıyor 2019, seçim saat kaçta başlıyor 2019 Kahramanmaraş'da oy verme saati YSK Kahramanmaraş'da oy verme saat kaçta başlıyor araştırılıyor. 31 Mart 2019 yerel seçim haberlerine ilişkin son dakika gelişmeleri. İşte 758,718 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa'da oy kullanma saatleri ve 2019 Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:14
Kahramanmaraş oy kullanma saatleri 2019 Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları

Kahramanmaraş oy kullanma saati son dakika açıklandı. YSK belirlediği seçim takvimi süreci işliyor. Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Oy kullanma ne zaman başlıyor 2019, seçim saat kaçta başlıyor 2019 Kahramanmaraş'da oy verme saati YSK Kahramanmaraş'da oy verme saat kaçta başlıyor araştırılıyor. 31 Mart 2019 yerel seçim haberlerine ilişkin son dakika gelişmeleri. İşte 758,718 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa'da oy kullanma saatleri ve 2019 Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

Kahramanmaraş Büyükşehir belediye başkan seçimi 2019 için AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakının adayı Hayrettin Güngör ile Millet İttifakı kapsamında CHP-İYİ Parti-HDP'nin CHP adayı Ali Öztunç yarışmakta. Türkiye'de 57 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında merak edilenleri sizler için derledik.

Hangi illerde saat kaçta oy kullanma işlemi başlayacak?

YSK kararına göre, Kahramanmaraş'da oy verme saati 07:00’da başlayacak 16:00’da bitecek. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Mardin, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları - 2014

AK Parti adayı Fatih Mehmet Erkoç % 58

MHP adayı Tahir Akgemci % 30

CHP adayı Ünal Ateş % 6

Kahramanmaraş seçim sonuçları-24 Haziran 2018 

AK Parti % 58

MHP % 16

CHP % 9

İYİ Parti % 9

HDP % 3

Seçime kaç parti katılacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak.

Türkiye genelinde kaç sandık kurulacak?

Cezaevlerinde kurulacak sandıklar hariç 30 büyükşehirde 44 milyon 212 bin 704 seçmen 142 bin 777 sandıkta, 51 ilde ise 12 milyon 837 bin 77 seçmen 51 bin 851 sandıkta oy kullanacak.

Seçmen nerede oy kullanacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Büyükşehirlerde yaşayan seçmen neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde seçmenler ne için oy kullanacak?

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

Köylerde hangi oylar kullanacak?

Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulaları ne renk olacak?

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

Pusulalar kaç zarfa konulacak?

Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:14
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Trabzon
  11. Tekirdağ
  12. Sivas
  13. Siirt
  14. Samsun
  15. Sakarya
  16. Rize
  17. Ordu
  18. Muş
  19. Muğla
  20. Mardin
  21. Manisa
  22. Malatya
  23. Konya
  24. Kocaeli
  25. Kayseri
  26. Kars
  27. İzmir
  28. İstanbul
  29. Mersin
  30. Hatay
  31. Hakkari
  32. Gümüşhane
  33. Giresun
  34. Gaziantep
  35. Eskişehir
  36. Erzurum
  37. Erzincan
  38. Elazığ
  39. Diyarbakır
  40. Denizli
  41. Bursa
  42. Bitlis
  43. Bingöl
  44. Balıkesir
  45. Aydın
  46. Artvin
  47. Antalya
  48. Ankara
  49. Ağrı
  50. Adıyaman
  51. Adana
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