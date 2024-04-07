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Yerel Kahramanmaraş için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Yerel

Kahramanmaraş için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 09:53:00 -
Kahramanmaraş için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından acele istimlak edilecek.

Kahramanmaraş'taki bazı taşınmazlar yol yapımı için acele kamulaştırılacak.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ BAZI TAŞINMAZLAR ACELE KAMULAŞTIRILACAK

KGM, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Narlı-Pazarcık 8. Bölge Hududu Devlet Yolu (Pazarcık Çevre yolu) yapımı için Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.

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