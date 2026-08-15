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Gündem Kağıthane’de Kızılay işbirliğiyle anlamlı kampanya: "İyilik aşkına, kan bağışına"
Gündem

Kağıthane’de Kızılay işbirliğiyle anlamlı kampanya: "İyilik aşkına, kan bağışına"

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Kağıthane’de Kızılay işbirliğiyle anlamlı kampanya: "İyilik aşkına, kan bağışına"

Kağıthane Belediyesi ve Türk Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, ilçede yoğun katılımla başladı. "İyilik Aşkına, Kan Bağışına" sloganıyla yola çıkılan kampanyada, bağışlanan her ünite kanın üç hastaya şifa olması hedefleniyor.

Kağıthane Belediyesi ve Türk Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, ilçede yoğun katılımla başladı. "İyilik Aşkına, Kan Bağışına" sloganıyla yola çıkılan kampanyada, bağışlanan her ünite kanın üç hastaya şifa olması hedefleniyor.

 

Kampanyanın İlk Günü Belediye Meclis Salonu’nda

Kampanyanın ilk etabı, 13 Ağustos Perşembe günü Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 08:30 ile 17:30 saatleri arasında devam eden bağış etkinliğine, belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi. İlk gün itibarıyla 150 ünite kan toplanırken, kampanya ilerleyen günlerde ilçenin farklı noktalarında devam edecek.

 

Bağışçılara Termos Hediyesi

Türk Kızılay tarafından kan bağışında bulunan vatandaşlara termos hediye ediliyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bağışlanan her kanın üç hastaya şifa olduğunu hatırlatarak tüm ilçe sakinlerini kan vermeye davet etti.

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