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Ekonomi Kağıthane Belediyesi mimarlık mühendislik danışmanlık hizmeti alacak
Ekonomi

Kağıthane Belediyesi mimarlık mühendislik danışmanlık hizmeti alacak

Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce mimarlık, mühendislik danışmanlık hizmeti alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 14:47:00 -
Kağıthane Belediyesi mimarlık mühendislik danışmanlık hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kağıthane ilçesi Seyrantepe mahallesi, Cansız sokak 2674 ada ve yanındaki yere spor kompleksi, engelliler merkezi ve yer altı otoparkı projesi hizmet alım işi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmekte.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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