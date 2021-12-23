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Spor Kagawa, Yunanistan'da da barınamadı!
Spor

Kagawa, Yunanistan'da da barınamadı!

PAOK, Shinji Kagawa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 14:38:00 -
Kagawa, Yunanistan'da da barınamadı!

PAOK, Shinji Kagawa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Shinji Kagawa'nın sözleşmesi, karşılıklı anlaşarak feshedildi. Oyuncuya kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz."

DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Daha önce Borussia Dortmund, Manchester United ve Beşiktaş formaları giyen 32 yaşındaki oyuncunun yeni durağının MLS olacağı belirtildi.

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