Kagawa, Yunanistan'da da barınamadı!
PAOK, Shinji Kagawa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
PAOK, Shinji Kagawa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Shinji Kagawa'nın sözleşmesi, karşılıklı anlaşarak feshedildi. Oyuncuya kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz."
DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ'TA OYNADI
Daha önce Borussia Dortmund, Manchester United ve Beşiktaş formaları giyen 32 yaşındaki oyuncunun yeni durağının MLS olacağı belirtildi.