Koronavirüs salgını alışkanlıkları değiştirdi. Neredeyse 1,5 yıldır evlerinden çıkmayan vatandaşlar aşılama hızıyla birlikte eski günlere dönmenin hayalini kuruyor. Bu süreçte en büyük ekonomik güçlüklerle karşılaşan yeme-içme sektörü ise müşteri kabul etmeye başlayacakları günleri beklemeye başladı. Peki, kafeler ne zaman açılacak?

Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran’da tüm yasaklar kalkacak mı?

29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan tam kapama vaka sayılarına olumlu yansıdı. Günlük vaka sayıları bir hayli azalırken vatandaşlar 1 Haziran’da yasakların hepsinin kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Kabine toplantısının 31 Mayıs Pazartesi günü yapılması ve ardından da normalleşme takviminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yasakların pek çoğunun belirli kurallarla kaldırılması bekleniyor. Yeme-içme işletmelerinde müesseseye aynı anda hizmet verilecek kişi sayısı kısıtlaması gelebileceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da yaptığı açıklamada genel kısıtlamalardan ziyade bireysel tedbirlere yönelik ifadeler kullandı. Bakan Koca, “Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız” ifadelerini kullanmıştı