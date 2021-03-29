Mart itibarıyla başlayan ‘Kademeli Normalleşme’ dönemi ile birlikte artan vakalar sonrası yeni tedbir kararlarının ele alındığı tahmin edilen kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. 29 Mart Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara göre Ramazan ayında kafe ve restoranlarda paket servisine geçilecek. Kafe ve restoran çalışanlarına ise maddi destek verileceğinin müjdesini verdi.

Kafe ve restoran çalışanlarına ne kadar destek verilecek?

Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek. Nisan ve Mayıs aylarında kafe ve restoran çalışanlarına 1500 TL maddi destek sağlanacak.

Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız.