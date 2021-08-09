Kafası yanık firari FETÖ’cü Süleyman Demirel ayrıntısını açıkladı

FETÖ elebaşı ve eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in FETÖ elebaşı Gülen'e "biz kardeşiz" dediğini iddia etti.

Dini istismar edip kutsalları çiğneyen kafası yanık FETÖ'cülerden firari Faruk Mercan, yasaklı yayın organlarında skandal bir yazı kaleme aldı.

Terör örgütü FETÖ'nün lideri Gülen'in geçmişte Süleyman Demirel ile olan diyaloğuna değinen Mercan, FETÖ elebaşının, “Bizim elimizde değil, Allah istihdam ediyor. Liyakatımız yok bizim. O’nun intihabı cana minnet. O’na binlerce defa şükrediyoruz… Ben Hizmet’in olduğu hiçbir yere gitmedim. Benim ne hakkım var ki o işin içinde görüneyim? Üniversitelerden sadece Fatih Üniversitesi'nin açılışına gittim. O da Süleyman Bey (Demirel) geldiği için... Süleyman bey benim elimden tuttu, biz arkadaşız dedi…” sözlerini paylaşarak kendilerini masum göstermeye ve taraftarlarının beynini yıkamaya kalktı.

15 Temmuz hain darbe girişimi ve CIA'dan tek kelime bile etmeyen firari FETÖ'cü Mercan , aralarına aldıkları bazı kişiler yüzünden zarar gördüklerini söyledi.

FETÖ'cü Menteş sözlerini şöyle sürdürdü:

Ve Hocaefendi’nin (FETÖ lideri) ağzından vurgulu bir şekilde dökülen şu kelimeler:

“İstikametten ayrılmamak lazım… İstikamet…”

Bu ölçüler, kötülük düşüncesine kilitlenmiş insanların taarruzuna maruz kaldığımız şu günlerde ifade ediliyor.

Hocaefendi (FETÖ elebaşı) şu cümleyi üzüntüyle ifade etti:

“Bize takıldılar; Hizmet'e, harekete kötülük yaptılar.”