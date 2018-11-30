Kafası Nazi, bedeni Afrikalı! "Almanya'yı Afrikalılarla doldurmamalıyız" sözlerini Almanlar çılgınca alkışladı
Almanya’nın ırkçı partisi AfD’de görev yapan Afrika kökenli Achille Demagbo, Almanya’ya daha fazla Afrikalı alınmaması gerektiğini söyleyerek şaşkına uğrattı. Demagbo bu sözleriyle Türk asıllı Cem Özdemir'i hatırlattı.30 Kasım 2018 Cuma 22:20
Almanya’nın ırkçı partisi AfD’de görev alan Afrika kökenli Achille Demagbo, Almanya’ya daha fazla Afrikalı alınmaması gerektiğini söyleyerek "Uyarmalıyım, Almanya'yı Afrikalılarla doldurmamalıyız. Buna müsamaha göstermeyeceğiz, bunu engelleyeceğiz. Kültürel farklılıklar sebebiyle buna izin vermemeliyiz, çünkü onlardan çok fazla var. 2050 yılında sayıları 2 milyarı bulacak. 2080 yılında muhtemelen 3 milyarı bulacak. Ve kayıtsız şartsız gümrüklerimizi onlara açarsak bu güzel halkın çöküşü olur. Batışı olur bu güzel ülkenin." dedi.
Ayrıca Afrika kökenli Demagbo'nun bu sözleri Türk asıllı Cem Özdemir'i hatırlattı.
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