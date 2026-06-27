Cilt ve deri kanseri bile oluyor: Kendileri bize başvuruyor diyen uzmanı saç ve parmak arasına bakın diyor
Prof. Dr. Ayşe Akman, çocuklukta güneş yanıklarının deri kanseri riskini artırdığını belirtti. Kulak ve enseyi de koruyan şapkaların tercih edilmesini öneren Akman hızlı cilt kanserlerinde genetik yatkınlığın önemli olduğuna işaret ederek yayılan bir kanserin habercisi olabileceğini dile getirdi. İnsanların ayda bir saç ve parmak aralarına kadar vücudunun tamamını kontrol etmesi gerektiğini belirten Akman, hastaların kendileri bize başvuruyor ifadelerini kullandı...