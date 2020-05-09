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Yerel

Kafası karışınca pazarı tek başına kurdu

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı pazar alanlarının yerleri ve günleri değişince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir kurulmayan cumartesi pazarı, kısıtlamanın kalkmasının ardından yalnızca bir pazar esnafına ev sahipliği yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 17:52:00 -

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir kurulmayan cumartesi pazarı, kısıtlamanın kalkmasının ardından yalnızca bir pazar esnafına ev sahipliği yaptı.

Muhabirlere açıklama yapan pazarcı, kafasının karışmasından dolayı pazar kurduğunu anlattı.

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